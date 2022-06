Zum Kennenlernen in der Domstadt

Nach den Sommerferien wird sie „mit voller Energie“ ihre dreijährige Ausbildung zur Pastoralreferentin in der Billerbecker Pfarrgemeinde beginnen. „Zur Hälfte wird sie ihre Energie zunächst in der Grundschule einbringen, zur anderen Hälfte in der Gemeinde“, so Wellenkötter. In der Ludgeri-Grundschule wird sie das Fach Religion unterrichten. „Zur Ausbildung gehört es auch dazu, in den Schuldienst zu gehen“, erzählt sie. Das sei der Schwerpunkt ihres ersten Ausbildungsjahres. Danach richtet sich der Fokus voll und ganz auf die seelsorgerische Tätigkeit in der Pfarrgemeinde. Zwischendurch stehen dann immer mal wieder Seminar- und Studienwochen beim Institut für Diakonat und pastorale Dienste in Münster an.

Mentor und Begleiter ist dabei Thorsten Wellenkötter, der im Zeitraum zwischen Sommer- und Herbstferien eine Sabbatzeit einlegt, die das Bistum Münster ermöglicht. „Es ist eine gestaltete Zeit“, erklärt der Diakon. Neben Erholung werde diese dreimonatige Zeit durch geistliche und fortbildende Aspekte gestaltet. Für die innere Einkehr nimmt Thorsten Wellenkötter an Exerzitien im Kloster Nünschau bei Lübbeck sowie an einer Fortbildungsreihe teil. „Das fällt alles in diese Zeit“, sagt er. Nach den Herbstferien ist er wieder voll und ganz in der Billerbecker Pfarrgemeinde tätig. Weil die Sabbatzeit genau in die Anfangszeit von Sarah Tammen fällt, findet aktuell nun die Kennlernwoche statt. Gemeinsam bereiten die beiden den Pfingstgottesdienst am Sonntag vor. „Pfingsten steht auch für Aufbruch, den wir in unserer Kirche dringend brauchen“, so der Diakon. Und als einen Aufbruch sieht Sarah Tammen auch ihren neuen Abschnitt als Pastoralassistentin in Billerbeck.

Sarah Tammen kommt aus Ganderkesee in der Nähe von Bremen. Die 28-Jährige, die in Münster lebt, hat dort nach ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr auf der Jugendburg in Gemen Theologie, Sportwissenschaften und Religionslehre studiert und steht unmittelbar vor den Abschlüssen. Schon immer war sie „viel kirchlich ehrenamtlich aktiv“, wie sie sagt. In ihrer Heimatgemeinde war sie unter anderem Messdienerleiterin und im Jugendchor. In Vechta gehört sie zu einem Messdienerteam, das für den oldenburgischen Bereich des Bistums Veranstaltungen organisiert, Gruppenleiterkurse konzipiert und Bildungsreihen entwickelt. Der Kontakt zu vielen Menschen war ihr immer schon wichtig und sie freut sich darauf, in Billerbeck viele neue Menschen kennenzulernen. „Den Dom kannte ich schon vom Sehen“, sagt sie mit einem Lächeln. Schon im Januar war sie kurz in Billerbeck zu Gast, um sich vorzustellen. Wie es ihr in der Domstadt gefällt? „Ich finde die kleine Innenstadt schnuckelig. Es ist alles so gemütlich“, findet die junge Frau. Und Billerbeck sei sehr grün, wie sie bei einem Spaziergang durch die Berkelauen festgestellt habe. Über neue Teammitglieder in der Gemeinde freue man sich, so Thorsten Wellenkötter. Dadurch gebe es auch immer neue Impulse. „Das hält ein Team in Bewegung“, betont er.