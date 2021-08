Zusätzliche Klärung für besseres Wasser

Billerbeck

Es sieht aus wie ein riesiger Betonklotz, der mit einem großen Kran in die Baugrube auf dem Parkplatz an der Mühlenstraße in direkter Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus gehievt worden ist. Etwa 45 Tonnen ist er schwer. „Es handelt sich dabei um einen Lamellenabscheider“, informiert Rainer Hein, Leiter des städtischen Abwasserbetriebes. Regenwasser, das künftig hindurchfließt, wird durch schräg stehende Lamellen automatisch verlangsamt und Schmutzteile setzen sich auf dem Boden ab. „Es ist eine zusätzliche Klärung“, so Hein. Eine Verbesserung der Gewässerqualität wird vorgenommen, bevor es weiter in die Berkel geleitet wird. Es soll nicht einfach so in den Fluss fließen, denn es handelt sich eben auch um ein Fischgewässer. Die sich am Boden abgesetzten Schmutzteile werden aufgefangen, später abgepumpt und abgefahren.

Von Stephanie Sieme