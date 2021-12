Zwei Personen bei Unfall verletzt

Billerbeck

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 580 zwischen Billerbeck und Rorup sind am ersten Weihnachtstag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr gegen 14 Uhr ein 75-jähriger Mann aus Billerbeck mit seinem Auto die L 580 von Billerbeck kommend in Richtung Rorup. An der Kreuzung zur K52 (Bergallee) beabsichtigte er, nach links in den Napoleonweg abzubiegen. Vermutlich aufgrund der blendenden Sonne erkannte er den entgegenkommenden Pkw eine 53-jährigen Frau aus Haltern nicht, die die Straße von Rorup in Richtung Billerbeck befuhr. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich wurden beide Beteiligten verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Coesfeld gebracht. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.