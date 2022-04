Zwei Verletzte nach Kollision

Zu einem Unfall ist es am Dienstagnachmittag auf der Coesfelder Straße in Höhe des Abzweigs „Kerkeler“ gekommen.

Ein 48-jähriger Billerbecker sei nach Angaben der Polizei mit seinem Auto gegen 16 Uhr auf der Coesfelder Straße stadtauswärts unterwegs gewesen und habe beabsichtigt, in die Straße „Kerkeler“ einzubiegen. Eine 81-jährige Billerbeckerin sei mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in die gleiche Richtung stadtauswärts gewesen. Der Billerbecker habe die Fahrradfahrerin gesehen und seinen Wagen gestoppt. Ein 51-jähriger Rosendahler habe mit seinem Betonmischer die Coesfelder Straße befahren, ebenfalls stadtauswärts, und sei aus bislang ungeklärter Ursache laut Polizei auf den Wagen des Billerbeckers aufgefahren. Das Auto sei durch den Aufprall ins Schleudern geraten und mit der Radfahrerin kollidiert, die durch den Unfall schwer verletzt wurde, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Ein Sanitäter, der privat unterwegs und zur Stelle gewesen sei, habe die Verletzte versorgt. Sie wurde im Anschluss mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Billerbecker wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vor Ort waren auch zehn Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die die Polizei bei der Unfallaufnahme und bei der Landung des Hubschraubers unterstützten. Einsatzleiter war Tobias Klare.