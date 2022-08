Zwischen Stolperfallen und Störfaktoren

Wie sicher sind die Geh- und Radwege in der Domstadt? Wo sind sie, die unliebsamen Gefahrenpunkte und Stolperfallen, für die es möglicherweise gute und auch kurzfristige Lösungen geben könnte? Rebecca Hilmer, Klimaschutzmanagerin der Stadt, hatte zu einer kleinen Expedition von 2,2 Kilometern durch die City eingeladen. 25 Interessierte marschierten mit ihr, Bürgermeisterin Marion Dirks sowie Hubertus Messing und Michaela Besecke von der Stadtverwaltung über die nördliche Route Markt, Schmiedestraße, Darfelder Straße, Am Brunnenbach, Zu den Altstätten, Ludgeri- und Schulstraße.

Station Darfelder Straße: Gut 20 Bürger nahmen an der Tour teil. Hier erklärt Hubertus Messing (2.v.l., stehend) der Gruppe etwas. Mit dabei auch Bürgermeisterin Marion Dirks (vorne 3.v.r.) und links daneben Niklas Rischbieter (Büro Planersocietät (Dortmund).

Im Rahmen des NRW-Projektes „Fußverkehrs-Check“ ging es darum, bei entsprechender Bürgerbeteiligung Knackpunkte zu erkennen und benennen. Derer gibt es reichlich, wie der entsprechend fokussierte Rundgang ergab. Mit von der Partie war auch Michael Johannemann vom Zukunftsnetzwerk Mobilität NRW, das den Fußverkehrscheck in Leben gerufen hat. Niklas Rischbieter vom Büro Planersocietät aus Dortmund begleitete die abendliche Exkursion und nannte mit Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit und Aufenthalts- und Verweildauer die drei wichtigsten Bewertungskoordinaten. Um nachvollziehen zu können wie sich die Welt für Menschen mit grünem oder grauem Star, Makuladegeneration oder diabetesbedingter eingeschränkter Sehfähigkeit darstellt, verteilte er Brillen, die eben diese Sichtweise simulierten.

Keine Frage: Fahrräder und Autos sind die größten Störfaktoren auf den Gehwegen. „Vor allem im unteren Bereich der Domplatte gegenüber der Eisdiele,“ betonte eine Rollstuhlfahrerin. Dazu gab Marion Dirks in die Runde, dass diesem Problem schon aktiv mit der Vergabe von Knöllchen entgegengewirkt werde. Aber gehören Stühle und Tische wie beispielsweise auf der Schmiedestraße auf den Gehweg? Im Bereich der Holthauser/Beerlager/Darfelder Straße waren es die kurzen Ampelschaltungen, die die Frage aufwarfen: Wie sollen Menschen mit Rollatoren es schaffen, in der Kürze dieser Zeit die Straße zu queren? „Daran haben wir lange getüftelt und die Taktung erprobt. Wenn wir sie länger machen, fließt der Verkehr nicht durch und es gibt Rückstaus“, so die Erklärung der Bürgermeisterin.

„Wer hier rüber will, muss schnell sein“, meinte Felix Schulze Eistrup, der die Gruppe vor seinem Tiernahrungshandel antraf und seine Beobachtungen mit einbrachte. „Die Fahrzeuge aus Richtung Darfeld, die in die Industriestraße abbiegen sind viel zu schnell. Für Fußgänger ist das lebensgefährlich“.

Bürgersteige sollten im Normalfall eine Durchgangsbreite von 2,50 Meter bieten. Dass sich das in der Realität oft anders gestaltet, bewies der Rundgang im Bereich Gantweger Straße, Am Brunnenbach und Zu den Altstätten. Neben „überragendem“ Beetbewuchs und knorrigen Baumwurzeln, die die Gehwegplatten anheben, gab es zum Erstaunen aller auf dem Grünstreifen zwischen zwei Bäumen einen wohl kaum genehmigten mit Waschbetonplatten befestigten Pkw-Parkplatz.

Eine weitere Begehung mit östlicher Ausrichtung findet am 7. 9., 17 Uhr, ab Johannis-Kirchplatz statt. „Alle Informationen werden gesammelt und Lösungen für Gefahrenstellen entwickelt. Das Ergebnis wird in einem Abschluss-Workshop vorgestellt“, sagte Rebecca Hilmer.