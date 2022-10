Zwölfseitiger Blick auf Stadtgeschichte

Es ist bereits der insgesamt siebte Kalender dieser Art, der in Zusammenarbeit mit der Kalender-Manufaktur Verden entstanden ist und für den Dieter Nagorsnik in die historische Schatzkiste gegriffen hat. Zwar ist der Stadtarchivar vor wenigen Monaten in den wohlverdienten Ruhestand gegangen, „aber er hat mir versprochen, sich weiterhin um den Kalender zu kümmern“, berichtet Marion Dirks. „Wir wissen, wie gut der Kalender ankommt.“ Viele Bürger würden ihn nicht einfach nur aufhängen, sondern die einzelnen Exemplare der Jahresbegleiter auch sammeln. „Es gibt ein ganz großes Interesse an der Geschichte Billerbecks“, so die Bürgermeisterin.

Wer den Kalender aufschlägt, begibt sich auf eine kleine Reise durch die Stadtgeschichte – untergebracht auf zwölf Seiten. Zu sehen sind Straßenzüge und auch Gebäude, die heute gar nicht mehr existieren. Aber auch festliche Anlässe, fotografisch festgehalten, werden präsentiert – wie etwa eine Prozession mit Überführung der Gebeine des heiligen Ludgerus im Jahr 1960 als Monatsmotiv März. „In Billerbeck ist Ludgerus verstorben, aber leider nicht begraben. Das wurde er in Essen-Werden“, so Marion Dirks und erzählt schmunzelnd, dass früher immer erzählt worden sei, dass die Essener bei einer Überführung der Gebeine immer Sorge hatten, ob sie die überhaupt wieder zurückbekommen.

Ein Kirmesbild, vermutlich entstanden Ende der 50er-, Anfang der 60er-Jahre, ziert die Kalenderseite für April. Die Kirmes befand sich früher mal auf dem Schulplatz der alten Mädchenschule. „Der Standort wechselte häufig“, so Dieter Nagorsnik. Nur zwei Seiten weiter, sozusagen im Juni, sitzen Jöppi Ahlers und Rita Schulte (geb. Ostendorf) in einer Kutsche. Sie sind 1958 das Königspaar des Allgemeinen Billerbecker Schützenvereins. „Früher fand das Königsschießen montags statt, man bekam schulfrei und die Geschäfte machten zu“, erinnert sich die Bürgermeisterin. Wie gemalt wirkt das Bild, das auf der Kalenderseite für Februar zu sehen ist. Es zeigt die Haus Hamere’sche Mühle an Weckermanns Teich. Nur noch alte Staumauerreste zeugen heute davon. „Es ist ein Kleinod gewesen“, so Dieter Nagorsnik. Idyllisch ist auch Haus Runde gelegen – eine alte Ansicht ziert den Monat Juli. „Eine herrliche Ecke für einen Spaziergang“, schwärmt der ehemalige Stadtarchivar. Im Jahresbegleiter zu sehen sind auch Bilder von der Anlage des Tennisclubs in Hamern, vom legendären Billerbecker Express, einem Bildstock und einem ehemaligen Suwelack-Gebäude während der Auslagerung vom Innenstadtbereich ins Industriegebiet Ende der 70er-Jahre. „Nachhaltigkeit kannte man früher auch schon. Das Pflaster des Firmengeländes durften sich Bürger holen“, erzählt Marion Dirks. Die Nachnutzung des alten Suwelack-Geländes wurde zum Politikum.

Der Kalender ist in der Bücherschmiede für 19,90 Euro erhältlich. Wer Personen und Geschichten zu den Bildern kennt, kann sich bei der Stadt (Simone Althues, Tel. 02543/7317, E-Mail: althues@billerbeck.de) melden. Geplant sind auch Postkarten mit historischen Ansichten aus Billerbeck.