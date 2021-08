So fühlte sich der Sommer wirklich gut an. Tolles, warmes Wetter, grüne Natur, eine friedlich plätschernde Berkel und ein bunter Strauß von sehr unterschiedlicher Musik zogen zahlreiche Besucher an. „Jaz trifft Saz“ nannte sich das Samstagsprogramm des Berkelsommers auf der Be...

Von Elvira Meisel-Kemper