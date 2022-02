10 000 Euro Belohnung für Täter-Überführung

Lette

Erst wenige Monate alt ist die Halle im Letter Bruch gewesen. Am Freitag in der vergangenen Woche dann der Schock: Das Gebäude, das zum Lagern von Stroh genutzt wurde, stand lichterloh in Flammen. Der Sturm, der zu der Zeit tobte, fachte das Feuer immer wieder an. Die Feuerwehr ließ die Halle kontrolliert niederbrennen (wir berichteten). Ein Bild des Schreckens hinterließen die Flammen. Die betroffene Familie um Eva Krug und Uwe Inhestern setzt jetzt eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro aus, wenn Zeugen Hinweise geben können, die zum Überführen des Täters verhelfen.

Von Leon Seyock