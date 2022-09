117 Mängel in einem halben Jahr

Beschwerden über Schlaglöcher, defekte Laternen, Sträucher oder Bäume, die beschnitten werden sollen, sowie „wilde Müllkippen“ tauchen in der Statistik am häufigsten auf – insgesamt 117 Hinweise haben die Stadt Coesfeld im vergangenen halben Jahr über die Mängelmelder-Funktion auf der Homepage erreicht. „Meldungen über Müllablagerungen gehen des Öfteren von mehreren Beschwerdeführern ein“, berichtet Marie Bongers von der Pressestelle der Stadt Coesfeld auf Nachfrage unserer Zeitung.

Wichtig zu wissen dabei ist jedoch, „dass der Mängelmelder nicht für die Meldung von unmittelbaren Gefahrenstellen gedacht ist“, betont Bongers. Wenn also beispielsweise ein Gullydeckel entfernt wurde oder sich eine Ölspur durch die Stadt zieht und somit eine direkte Gefahr für den Straßenverkehr oder die Umwelt besteht, sollten Bürger dies unverzüglich der Polizei (Tel. 110) oder der Feuerwehr (Tel. 112) melden.

Beim Mängelmelder sei es mitnichten so, dass dieser verstärkt zu bestimmten Jahreszeiten genutzt wird – beispielsweise im Winter, wenn durch Frost vermehrt Schlaglöcher auftreten. „Der Mängelmelder wird das gesamte Jahr über gut genutzt“, sagt Marie Bongers.

Beim Mängelmelder müssen Bürger angeben, ob sie als Beschwerdeführer eine Rückmeldung wünschen oder nicht. Sollte Feedback erwünscht sein, erhält der Betroffene zunächst lediglich eine Eingangsbestätigung, in der darauf hingewiesen wird, dass die Meldung eingegangen ist und das Anliegen entsprechend weitergeleitet wird. „Dann leiten die zuständigen Kollegen, die sich um die eingehenden Meldungen kümmern, die Meldung an die zuständigen Fachbereiche weiter“, erläutert Bongers. Dies müsse nicht zwingend immer der Bauhof sein.

Daraufhin setzen sich die zuständigen Sachbearbeiter dann direkt mit den Beschwerdeführern in Verbindung. „Wann dies erfolgt, kann so pauschal nicht gesagt werden. Dies ist natürlich auch immer abhängig davon, wie dringend die Anregung ist und wie viel die Kollegen in den Fachbereichen sonst noch an Aufgaben zu erledigen haben“, bittet Marie Bongers im Zweifelsfall um ein wenig Geduld. Bürger können sich jedoch sicher sein, dass ihre Meldung in jedem Fall bearbeitet wird.