120 m² sollen mit Ideen gefüllt werden

Hier am Bahnhof mietet die Stadt Räume an. Kostenpunkt: 1400 Euro im Monat.

120 Quadratmeter, inklusive eines kleinen Büros und einer Teeküche, werde die Stadt anmieten. Kostenpunkt inklusive Nebenkosten: 1400 Euro im Monat. Allerdings: Weder Konzept noch Nutzer stehen bisher fest. Dies soll, ähnlich wie beim Natz-Thier-Haus (wir berichteten), erst noch in Workshops erarbeitet werden. Die Meinungen über dieses Vorgehen gingen im Kulturausschuss weit auseinander.

„Wir freuen uns riesig über das Projekt“, sagte Barbara Sieverding (Grüne). Das gebe es so noch nicht in Coesfeld, andere Kommunen hätten aber schon vorgemacht, wie es laufen könne. Ähnlich begeistert zeigte sich Sami Bouhari (SPD). „Ich war sofort ergriffen von hoffnungsvoller Erwartung.“ Schon 1994 habe sich die SPD ein soziokulturelles Zentrum gewünscht. „Das kommt dem schon recht nahe“, so Bouhari. „Das eröffnet eine neue Dimension für Coesfeld.“

Gänzlich anders sah dies Rosemarie Niemeier (CDU). „Eine Privatperson würde so nicht handeln, auch kein Geschäftsmann“, kritisierte sie das Vorgehen, erst Räume anzumieten und dann über deren Nutzung nachzudenken. Auf sie wirke das so, dass der Bedarf erst geschaffen werden müsse. „Hier werden die Steuergelder unserer Bürger ausgegeben.“ Stattdessen könne man auch die Vereine direkt finanziell fördern. Die letzte Runde der Kulturförderung sei mit 16 000 Euro geringer ausgefallen als eine Jahresmiete für den Kulturraum.

Georg Veit (Pro Coesfeld) stimmte mit ein. Eine gewisse Reibung zum Natz-Thier-Haus ergebe sich da schon. Schließlich sei auch dort eine kulturelle Nutzung möglich. Da sei ihm angesichts des ungenutzten Hauses nicht klar, wieso gleichzeitig eine weitere Fläche dieser Größe angemietet werden solle. „Wer hat wann den Mietvertrag geschlossen?“, fragte Veit.

Der Vertrag habe schon vor ihrem Amtsantritt bestanden, sagt Bürgermeisterin Eliza Diekmann auf AZ-Nachfrage. Nachdem sich die ursprünglichen Pläne zerschlagen hätten, gebe es nun die Möglichkeit der Nutzung durch die Kulturszene. Wenn sich aber herausstelle, dass kein Bedarf bestehe, könnten die Räume auch aufgegeben werden. „Dann sind sie weg. Dann kommt da eben ein Optiker rein“, so die Bürgermeisterin.

Voraussetzung für die Nutzung, so heißt es in der Vorlage sei ein überzeugendes Nutzungskonzept, das sinnvoll möglichst viele ehrenamtlich Interessierte einbindet. Dazu solle der Nutzungsalltag rein ehrenamtlich organisiert werden. Anregung und Unterstützung dazu werde es in begleitenden Workshops geben. Es seien alle Bürger angesprochen, die sich kulturell engagieren möchten. Die Workshops sollen am 12. September und 24. Oktober steigen. Anschließend wird das Thema in den politischen Gremien diskutiert.