14 Top-Unternehmen gelistet

Coesfeld

Coesfeld hat erneut als Wirtschafts-Standort gepunktet. Bei einem Ranking des Informationsnetzwerkes der deutschen Wirtschaft (DDW) erreichte die Kreisstadt den 177. Platz unter 3814 Städten, die von Experten auf ihre Wirtschaftsfreundlichkeit hin gecheckt wurden. „Eine recht gute Bewertung in einer für uns alle sehr schwierigen Zeit“, kommentierte Carina Borgmann, Wirtschaftsförderin der Stadt Coesfeld, das Ergebnis auf AZ-Nachfrage. Es belege, „dass unsere Unternehmerschaft viel Vertrauen in den Standort Coesfeld setzt und ihrer Heimatstadt ein gutes wirtschaftliches Ambiente attestiert“. „Eine ganz andere Aussage“ erhält die Bewertung in ihren Augen auch, weil Coesfeld in dem Vergleich ja auch mit Großstädten wie Hamburg, München und Berlin konkurriert.

Von Detlef Scherle