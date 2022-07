1500 Euro mehr pro Haushalt und Jahr

In den nächsten Wochen bekommen viele Coesfelder unliebsame Post. Die Stadtwerke heben zum 1. Oktober 2022 die Preise für Gas und Strom deutlich an. Der Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 18 000 kW/h Gas und 3000 kW/h Strom im Jahr muss insgesamt mit Mehrkosten in Höhe von rund 1500 Euro rechnen. „Das ist für uns selber unfassbar“, kommentiert Ron Keßeler, Geschäftsführer der Stadtwerke, auf AZ-Nachfrage die Entwicklung auf den Energiemärkten, die auch das städtische Unternehmen dazu zwinge, die Tarife in einem nie dagewesenen Ausmaß anzupassen. Damit es nicht zu horrenden Nachzahlungen kommt, sollen die monatlichen Abschläge gleich mit angehoben werden.

Besonders heftig wird es beim Gas. Der Durchschnittshaushalt muss allein dafür mit monatlichen Mehrkosten von 102 Euro rechnen, beim Strom sind es 21 Euro. Die Gas-Preise im Großhandel seien von Januar 2021 bis Juli 2022 „um mehr als das Achtfache gestiegen“, erläutert der Stadtwerke-Chef den Hintergrund. „Die Preise für Gas kennen nur eine Richtung.“ Der steilste Anstieg folgte, als Russland vor wenigen Wochen die Lieferungen um 60 Prozent drosselte. Und auch wenn seit gestern wieder Gas durch die NordStream-1-Leitung fließt, beruhigt Keßeler das kaum. Der Preis werde von allen bestimmt, die noch von anderswo her Gas besorgen könnten, erklärte er das aktuelle Geschehen am Markt. „Die Lage bleibt ungewiss.“

Von der Preiserhöhung betroffen sind alle Kunden in der Grundversorgung und mit Altverträgen (Cosi-Produkte, die die Stadtwerke von sich aus kündigen werden). Das sind beim Gas rund 65 und beim Strom 55 Prozent der Kunden. Wer Energie nach dem „Mein Stadtwerke“-Tarif bezieht, hat noch bis Jahresende Preissicherheit. Die will das Unternehmen künftig wahlweise für 12 oder 24 Monate beim Gas und für 12 Monate beim Strom allen Coesfeldern (keinen auswärtigen Kunden mehr) bieten. „Sie können in einen gegenüber der Grundversorgung günstigeren Sondervertrag wechseln“, so Keßeler. „Dann wird man nicht alle drei Monate mit der nächsten Hiobsbotschaft konfrontiert“, verspricht er. Wer flexibel bleiben und keine längerfristigen Verträge abschließen will, zahlt auch ab Oktober schon mehr. Beim Gas sind das für einen Durchschnittshaushalt 14 Euro monatlich. Und beim Strom sogar 18 Euro. „Wir können schließlich nicht mitfinanzieren, wenn jemand wechselfähig bleiben will“, erklärt er. Das sei nur fair gegenüber den anderen Kunden. Gleichzeitig wird auch nicht mehr nach Neu- und Bestandskunden unterschieden, kündigt er an.

Was müssen die Kunden tun, um den günstigsten Preis zu bekommen? Wer nicht reagiert, bleibt in der teureren Grundversorgung. Wer sich längerfristig binden und weniger zahlen will, muss in einen „Mein Stadtwerke“-Tarif (Gas Direkt oder Strom Regio) wechseln. Das geht online über die Homepage www.stadtwerke-coesfeld.de.

Ein Anbieterwechsel ist, wie ein Blick in die einschlägigen Vergleichsportale im Internet zeigt, zurzeit nicht lukrativ. Es gibt bundesweit kein günstigeres Angebot. „Wir sind an die Grenze dessen gegangen, was wir für vertretbar halten“, sagt Keßeler dazu. Der günstige Strompreis hänge auch damit zusammen, „dass wir die Kunden am Erfolg des Windparks Letter Bruch teilhaben lassen“, erläutert er. „Da haben wir unsere eigene Marge deutlich reduziert.“