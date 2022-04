16 Wohnungen für Menschen mit Behinderungen

Haus Hall beginnt mit Bau des Appartementhauses an der Dülmener Straße

Coesfeld

An der Dülmener Straße hat nun der Bau eines Appartementhauses der Stiftung Haus Hall begonnen. Dort entstehen 16 Wohnungen für Menschen mit Behinderung, die ambulant betreut werden. Auch Mitarbeiter-Büros und ein Gemeinschaftsraum sind vorgesehen. „Wir erweitern damit unser Angebot für Ambulant Betreutes Wohnen in Coesfeld“, so Dr. Thomas Bröcheler, Geschäftsführer der Stiftung Haus Hall.