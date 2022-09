182 Mal die Note „sehr gut“ vergeben

Erfreulich gute Noten hätten die Eltern dem Angebot an Kita-Plätzen in Coesfeld gegeben, teilte Sozialdezernent Christoph Thies in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses mit. An der Befragung durch die Stadt haben sich 696 Personen beteiligt, darunter 532 mit einem Kita-Platz sowie 164 ohne Kindergartenplatz. Insgesamt besuchen aktuell 1600 Kinder eine Kindertageseinrichtung.

Der Jugendhilfeausschuss tagte im Integrativen Familienzentrum Mose und nutzte dabei die Gelegenheit zu einem Rundgang durch die neue Einrichtung am Gerlever Weg: Sozialdezernent Christoph Thies (l.), Ludger Kämmerling (2.v.l., Ausschussvorsitzender), Bürgermeisterin Eliza Diekmann (am Tisch sitzend, Mitte) und Kita-Leiterin Claudia van Stegen (r.).

Von den 532 Eltern mit einem Kind, das aktuell einen Kita-Platz hat, vergaben zum Kita-Angebot im Jugendamtsbezirk der Stadt Coesfeld 182 die Note „sehr gut“, 219 die Note „gut“, 84 votierten für „befriedigend“, 34 kreuzten „ausreichend“ an, und 13 entschieden sich für „mangelhaft“.

Auch hatte die Stadt im vergangenen Sommer danach gefragt, wie die Kinder zur Tagesstätte gelangen. 214 Eltern äußerten, dass sie ihr Kind mit dem Fahrrad zur Einrichtung bringen. 179 würden für die An- und Abreise das Auto nutzen. Immerhin 139 Eltern gaben an, dass sie den Weg mit ihren Kindern zu Fuß antreten. Diejenigen Eltern, die demnächst ein Kind in der Kita haben (das sind 164), wollen dieses in Zukunft zum überwiegenden Teil mit dem Fahrrad zur Kita bringen. 67 Personen aus dieser Gruppe sei ein naturnahes Angebot wichtig, sagte Christoph Thies in seinen Erläuterungen. 82 Eltern äußerten, dass sie dafür auch eine längere Fahrzeit von drei Kilometern in Kauf nehmen würden. Dass eine Kita in Lette notwendig sei, gaben 109 der 123 Eltern aus Lette an.

Auch der Wunsch nach flexibleren Öffnungszeiten wurde geäußert. Dabei gehe es nicht so sehr um die sogenannten Randzeiten, sondern um die Verteilung innerhalb der gebuchten Blöcke. Aus dem Ausschuss heraus wurde noch einmal betont, dass viele Eltern keine Betreuung von 45 Stunden für ihr Kind benötigen würden, sondern zum Beispiel den 35-Stunden-Block lieber anders aufgeteilt hätten, als von der Einrichtung vorgegeben.

Auch eine Senkung der Kita-Gebühren wurde angeregt. Christoph Thies betonte, dass die Gebühren im Vergleich zu anderen Kommunen bereits moderat seien. Bis zu einem Jahreseinkommen der Eltern von 24 000 Euro sei die Kita beitragsfrei. Außerdem stehe die Entscheidung beim Land für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr in Kürze an. Wie die neue Regelung vor Ort konkret umgesetzt werden könne, müsse noch erörtert werden.

Das Anmeldeverfahren für die Kindertagesstätten habe die Stadt bereits verändert und transparenter gestaltet. Die Eltern haben in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, ihren Wunsch nach einem Kita-Platz online bei der Stadt zu äußern. Im November werde es erste Rückmeldungen an die Eltern geben, ob der Kita-Platz zugesichert werden kann.

Pfarrer Johannes Hammans, sachkundiger Bürger für die katholische Kirche und beratendes Mitglied im Ausschuss, machte noch einmal deutlich, dass eine solche Umfrage oft andere Ergebnisse bringe, als sich das tatsächliche Verhalten der Eltern darstelle. „Die Eltern nehmen in der Regel keine weitere Anfahrt zur Kita in Kauf“, meinte er. Das könne man schon daran erkennen, dass die Waldgruppe in Goxel nicht voll belegt sei.