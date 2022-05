2Flügel: mal berührend, mal beschwingt

Musik von Klassik bis Pop und hintergründige Texte Pfingstsonntag in der Evangelischen Kirche am Markt

Coesfeld

2Flügel – das klingt irgendwie nach Klassik und beschaulichem Kammerkonzert. Doch weit gefehlt! Was das Duo Christina Brudereck und Dr. Benjamin Seipel am Pfingstsonntag (5. 6.) um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche am Markt zu Gehör bringen, ist viel mehr: „Von Bach bis Bourani reicht die Palette“, berichtet Detlef Scherle, Vorsitzender des Aufbauvereins der Evangelischen Kirchengemeinde, die das Konzert nach zwei Jahren Corona-Pause veranstaltet. Anleihen nimmt der virtuose Seipel – tatsächlich an einem Flügel spielend und singend – bei Schlager, Jazz, Rock und Pop. Und er liefert damit den perfekten Soundtrack für hintergründige Texte der Theologin und Poetin Christina Brudereck, die mal nachdenklich und berührend, mal heiter und beschwingt daherkommen. Beide nehmen gegenseitig, eben wie zwei Flügel, die Schwingungen auf und fächeln sie wie Flügelschläge ins Publikum herüber. Ein Abend mit 2Flügel ist kein Konzert, ist keine Lesung, aber beides gleichzeitig.