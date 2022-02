3000 Euro für Konzerte an öffentlichen Orten

Brawl Concerts – Musikförderung in Coesfeld & Umgebung e.V. wird in Zukunft fest von der Bürgerstiftung Coesfeld mit einem jährlichen Budget von bis zu 3000 Euro unterstützt. Das haben Stiftung und Verein in einer Kooperationsvereinbarung gemeinsam festgelegt.

„Wir haben im Jahr 2020 das Picknickbrawl an der Sirksfelder Schule von Brawl Concerts finanziell getragen und waren begeistert vom großen Engagement und der professionellen Organisation dieses kleinen Festivals“, erklärt Johannes Evers von der Bürgerstiftung Coesfeld. „Dieses Engagement wollen wir von der Bürgerstiftung längerfristig unterstützen und dem Verein so finanzielle Planungssicherheit geben.“

„Damit haben wir für Konzerte, Workshops und Netzwerktreffen, die der Verein in jedem Jahr organisiert, ein sicheres finanzielles Fundament“, ist Philipp Mussinghoff, Vorstandsmitglied des Vereins für Musikförderung, dankbar über die entstandene Vereinbarung. Darüber hinaus werden Bürgerstiftung und Brawl Concerts gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, in Coesfeld und Lette Konzerte an interessanten öffentlichen Orten zu realisieren, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Zunächst für drei Jahre ist die Kooperation besiegelt und bietet so dem Verein die Möglichkeit, sich intensiver auf die Bandförderung zu fokussieren. Die Kooperationsvereinbarung wurde bereits zum Ende des vergangenen Jahres unterzeichnet und hat nun die Zustimmung des Stiftungsrates, das Kontrollorgan der Bürgerstiftung Coesfeld, erhalten.

Als erste Maßnahme hat der Verein bereits einen Workshop zum Thema „Songwriting“ konzipiert, der voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres stattfinden wird.