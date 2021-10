31-jähriger Coesfelder in Marl getötet

Ein 31-jähriger Coesfelder ist am Sonntagnachmittag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung tot in einer Wohnung in Marl aufgefunden worden. Die Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft Essen gehen von einem Tötungsdelikt aus. Wie sie gestern mitteilten, habe die Obduktion des Mannes ergeben, dass er an einer Stichverletzung starb.

Der Haupt-Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Es handelt sich um einen 62-jährigen Marler, der noch am Sonntag in der besagten Wohnung im Stadtteil Drewer festgenommen worden war. „Dem Beschuldigten wird Totschlag vorgeworfen“, so die Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Vor Ort hatten die Polizeibeamten auch noch zwei weitere Männer (26 und 53 Jahre) sowie eine Frau (22 Jahre) angetroffen. Sie seien vorläufig festgenommen, inzwischen aber schon wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

„Nähere Erkenntnisse zu den Umständen der Tat haben wir noch nicht“, erklärte ein Polizeisprecher gestern Nachmittag auf Nachfrage der AZ. Er konnte auch noch nichts darüber sagen, in welchem Verhältnis der mutmaßliche Täter und sein Opfer standen. Das Motiv liegt im Dunkeln. Eine Mordkommission ermittelt.