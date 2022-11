33 600 Euro für Auslandspraktika

coesfeld

Ein Praktikum gehört im Laufe der Schulzeit dazu. Für meistens zwei Wochen können die Schüler in einen Beruf hineinschnuppern. Nichts ungewöhnliches. Was es an nicht so vielen Schulen gibt – die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Oftmals scheitert es hierbei an den finanziellen Möglichkeiten. Am Heriburg-Gymnasium ist dies aber schon seit längerer Zeit für die Schüler der 10. Klasse möglich. Und jetzt haben sie finanzielle Unterstützung erhalten.

Von Franziska Ix