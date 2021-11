350 Tonnen Streusalz eingelagert

Coesfeld

Manch einen mögen die weiß eingefärbten Straßen und Gehwege am Montagmorgen überrascht haben. Ingo Kappel vom Baubetriebshof war vorbereitet. Schon um vier Uhr machte er sich auf den Weg zur Kontrollfahrt, prüfte die Straßenverhältnisse in den Bauerschaften, auf Schulwegen und Brücken. Eine halbe Stunde später entschied er: Die Kollegen müssen ausrücken. Und so ging es für 17 Mitarbeiter auf den ersten Winterdienst-Einsatz in diesem Herbst.

Von Falko Bastos