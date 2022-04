40 Aussteller und 1000 kleine Geschenke

Coesfeld

(ab). Man kann es sich kaum noch vorstellen: Ein gut besuchtes Frühlingsfest mit tollem Programm und strahlenden Kinderaugen, so wie auf dem Archivfoto oben vom Frühlingsfest 2019. Doch an diesem Sonntag (3. 4.) ist es wieder soweit: Lokale und regionale Aussteller präsentieren auf dem Frühlingsmarkt von 11 bis 18 Uhr an rund 40 Ständen ihre Produkte und Dienstleistungen zum Thema Frühling. Darunter sind Pflanzen und Blumenzwiebeln, Haus- und Gartenbedarf, Dekorationselemente, Renovierungstipps, Kunst, Schmuck sowie Sport- und Freizeitinformationen erhältlich. Gemeinsam mit den teilnehmenden Einzelhändlern hat sich das Stadtmarketing-Team auch noch eine besondere Aktion überlegt. In den geöffneten Geschäften erhalten die Besucherinnen und Besucher ab 13 Uhr einen Gutschein für ein kleines Präsent. Dies kann am Stand der Allgemeinen Zeitung Coesfeld auf dem Marktplatz abgeholt werden. Es werden 1000 Gutscheine verteilt, daher ist die Anzahl der Präsente auf 1000 Stück begrenzt. Lassen Sie sich überraschen!