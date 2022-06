43 Jahren freies Durchlaufen beendet

Allerdings war dieser Durchweg 43 Jahre lang offen und für viele Familien durchaus von Belang. Denn so mussten sie ihre Kinder nur bei Hof Rahmann absetzen und diese konnten einfach über diesen Weg und die dahinterliegenden Wohngebiete die Schule erreichen. „Über diese Strecke erreicht man optimal die Maria-Frieden-Schule“, erklärt Andreas Rahmann. Er selbst habe diesen Weg früher als Schulweg genutzt. Doch der Eigentümer sehe sich nicht in der Verantwortung, den Kindern einen Schulweg zu bieten. Es sei eben sein Privatgrundstück. Dass das Tor erst jetzt errichtet wurde erklärt er so: Es habe noch viel bezüglich des Grundstücks geregelt werden, das habe seine Zeit gekostet.

Einige Bürger wie auch Andreas Rahmann bedauern den neu errichteten Zaun, denn der Weg sei auch von seinen Kunden des Hofladens genutzt worden. „Viele haben diesen Weg immer die Rahmann-Runde genannt“, berichtet er. Er habe auch versucht dem Anlieger das Grundstück abzukaufen oder die Reparaturen am Weg durchzuführen. „Das wurde aber bisher leider abgelehnt“, sagt Andreas Rahmann bedauernd.

Da die Thematik bei einigen Coesfeldern sichtlich für Aufregung und Verärgerung sorgt, hat sich auch die Stadt eingeschaltet. „Denn wir vertreten natürlich auch die Interessen der Allgemeinheit“, betont Thomas Backes. Er habe sich diesbezüglich nochmal genauer mit der Sachlage beschäftigt. Ende der 70er- beziehungsweise Anfang der 80er-Jahre wurde an der Stelle das Grundstück neu geordnet, weshalb Backes prüfen wollte, wie was genau liegt. „Manchmal ist es so, dass es Nebenvereinbarungen gegeben hat, die nicht im Grundbuch stehen. Das habe ich nachgeprüft. Dies ist aber nicht der Fall“, betont Backes.

Damit bestätigt er das Recht des Anliegers, das Tor dort zu platzieren. Glücklich sind damit aber die Wenigsten. „Ich glaube auch, dass viele gar nicht wussten, dass es sich bei dem Weg um Privatgelände handelt“, so Backes. Denn es war für die Coesfelder immer selbstverständlich, diese Strecke zu nutzen. Um vielleicht einen Kompromiss zu finden, wird Backes in Kürze mit den Beteiligten sprechen. „Ich werde mir beide Seiten anhören.“