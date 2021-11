54-jährige Coesfelderin angefahren

Coesfeld

Von einem Auto angefahren wurde heute Mittag eine 54-jährige Fußgängerin, wodurch sie sich Verletzungen zuzog. Die Coesfelderin beabsichtigte, die Dülmener Straße an einer Ampel zu überqueren. Eine 71-jährige Coesfelderin befuhr mit ihrem Auto die Bahnhofstraße und bog links in die Dülmener Straße ein. Dabei übersah sie die Passantin und es kam zum Zusammenstoß. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen gab die Polizei keine Auskunft.

Von Leon Seyock