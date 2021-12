559 Haus- und Hofstellen mit Glasfaser versorgt

Online-Services, Homeoffice und Videokonferenzen – die Digitalisierung nimmt zunehmend an Fahrt auf. Auch in Coesfeld verdichtet sich das Glasfasernetz kontinuierlich. Seit 2016 hat die Omnion GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadtwerke Coesfeld und der Firma Muenet GmbH, den flächendeckenden Ausbau in den Außenbereichen und den Gewerbegebieten zügig vorangetrieben. Zum 31. Dezember 2021 endet nun die Erschließung der Außenbereiche.

Oftmals haben Landwirte – wie hier in Goxel – mit ihren Buddelgruppen das Rohrnetz für Glasfaser in Eigenregie erstellt.

„Das steigende Datenvolumen erfordert zukunftsfähige Infrastrukturen mit hohen Übertragungsraten“, macht Stadtwerke-Geschäftsführer Ron Keßeler deutlich. „Die Glasfasertechnologie ist heutzutage unverzichtbar, im privaten wie im gewerblichen Bereich“, ergänzt Patrick Nettels, Mitgeschäftsführer der Omnion. In den Coesfelder Außenbereichen erfolgte der eigenwirtschaftliche Ausbau in Kooperation mit den Landwirten, die gemeinsam mit der Stadt Coesfeld den Trägerverein Teilnehmergemeinschaft Glasfaser Außenbereich Coesfeld e.V. gegründet hatten. „Auch in der Landwirtschaft nimmt die Digitalisierung von Produktions- und Dokumentationsprozessen einen immer größeren Raum ein. Die Nachfrage nach hohen Bandbreiten war deshalb groß“, erklärt Bürgermeisterin Eliza Diekmann. Um die Baukosten möglichst gering zu halten, erstellten die Anwohner das Rohrnetz in Eigenleistung. Die Stadtwerke haben den Ausbau mit einem Baukostenzuschuss unterstützt und die Muenet hat die Anschlüsse geplant, den Materialbedarf ermittelt und geliefert, die Glasfaserleitungen eingeblasen, montiert und in Betrieb genommen.

Mit einem Investitionsvolumen von 813 000 Euro sind so in den vergangenen Jahren insgesamt 559 Haus- und Hofstellen in den Außenbereichen Harle, Gaupel einschließlich Sükerhook, Letter Bruch, Flamschen, Coesfelder Berg, Sirksfeld, Stevede, Stockum, Pascherhook, Varlar, Goxel und Brink (Nord) mit schnellem Internet per Glasfaser-Standleitung versorgt worden. Als letzte Bauerschaft erhält der Brink (Süd) nach erfolgreicher Nachfragebündelung in 2021 im nächsten Jahr noch Highspeed-Internet, teilen die Stadtwerke im Pressetext mit.

„Wir haben damit alle Ausbauwünsche im Außenbereich erfüllen können und beenden daher zum 31. Dezember 2021 diese erfolgreiche eigenwirtschaftliche Erschließungsaktion“, informiert Thomas Abels, Mitgeschäftsführer der Omnion. Auch die Betriebe und Unternehmen in den Coesfelder Gewerbegebieten verfügen inzwischen über Anschlüsse an das leistungsfähige Netz der Zukunft. „Dank der Fördermittel von Bund und Land in Höhe von rund drei Millionen Euro sind die Gewerbegebiete, Weißes Kreuz, Dreischkamp und das Gewerbegebiet in Lette mit Höchstgeschwindigkeit auf der Datenautobahn unterwegs“, berichtet Manfred Deitmer, Breitbandkoordinator der Stadt Coesfeld. „Das steigert die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen enorm.“ ,Bislang haben schon 640 Kunden mit ihrem Glasfaseranschluss die Weichen für einen rasanten digitalen Wandel gestellt.