90-jähriger Mann bei Unfall getötet

Lette

Tragisch verlief am Montagvormittag ein Unfall auf der Bundesstraße 474 in Lette: Ein 90-jähriger Mann aus Lette kam dabei ums Leben. Nach Angaben der Polizei befuhr er mit seinem Pkw die K 48 aus Richtung Rorup kommend in Fahrtrichtung B 474. An der Kreuzung der B 474/K 48 fuhr der 90-jährige Mann nach Angaben von Zeugen mit ungeminderter Geschwindigkeit in die übergeordnete Bundesstraße ein und kollidierte dort mit einer 61-jährigen Fahrzeugführerin aus Bergkamen, die mit ihrem Pkw die B 474 aus Dülmen kommend in Fahrtrichtung Lette befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 90-Jährige Mann in seinem Pkw eingeklemmt, während das Fahrzeug der 61-jährigen Frau in den angrenzenden Straßengraben schleuderte. Trotz aller Rettungsmaßnahmen kam für den Letteraner jede Hilfe zu spät: Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Frau aus Bergkamen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, ihr 68-jähriger Beifahrer wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Die B 474 war während der Rettungsmaßnahmen, an der auch die Feuerwehr beteiligt war, und der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt.