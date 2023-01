99 Drahtesel und ein Zwergpony

547 Funde mit insgesamt 572 Gegenständen oder Tieren sind dem Bürgerbüro 2022 gemeldet worden. Ein Jahr zuvor waren es noch 503 Fundobjekte. Wie schon im Jahr 2021 führen die Fundtiere (141) die Statistik an – darunter 106 Katzen, 16 Hunde, sieben Vögel, sechs Kaninchen, fünf Schildkröten und – man lese und staune – ein Zwergpony. Da stand natürlich dann kein Pferd im Rathaus auf dem Flur. „Tiere werden meist direkt im Tierheim abgegeben, und dann bekommen wir von dort nur eine Meldung“, erklärt Frederik Hessling.

Vom dritten auf den zweiten Rang sind im vergangenen Jahr wieder die Fahrräder gesprungen. 99 an der Zahl sind in Coesfeld und Lette aufgelesen worden. Knapp ein Drittel (29) machen die klassischen Hollandräder aus. Doch auch sieben hochwertige E-Bikes finden sich in der Statistik. Ebenfalls zugenommen hat die Zahl der Funde von Dokumenten und Plastikkarten. Nach 70 in 2021 sind 2022 schon 96 solcher Fundobjekte in der Statistik gelistet. In 77 Fällen hat die Stadt Coesfeld immerhin den Eigentümer ermittelt oder das Fundstück an das zuständige Fundbüro einer anderen Stadt weitergeleitet. Mit 60 an der Zahl ungefähr gleich geblieben ist die Zahl der Geldbörsen- und Bargeldfunde. In vier Fällen sind diese nach Ablauf der Frist gar ausgesondert worden. „Wenn der Finder das Geld nicht haben will, bleibt es bei der Stadt“, erläutert Hessling. Neben einer Spende kommt bei Fundstücken mit dem Status „ausgesondert“ auch die Vernichtung nach Fristablauf in Betracht. Bei Tieren bedeutet dieser Status, dass nicht mehr nach dem Eigentümer gesucht wird und sie im Tierheim verbleiben.

Manchmal verschwimmen auch die Grenzen zwischen verloren und weggeworfen. So ist im Bürgerbüro auch ein Fund alter Computerspiele abgegeben worden – „teilweise noch für die Playstation 1“, wundert sich Hessling. „Da liegt die Vermutung nahe, dass die einfach mutwillig entsorgt wurden.“ Der Eigentümer hat sich jedenfalls bislang noch nicht gemeldet. Ganz anders als bei dem Zwergpony. Das sei zwar nicht im Tierheim untergekommen, weil man für Tiere dieser Größenordnung keinen Platz habe, wie es dort heißt, mittlerweile aber wohlbehalten auf die heimische Koppel zurückgekehrt, wie der Statistik zu entnehmen ist.