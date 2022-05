Ab heute geht nichts mehr auf der Holtwicker Straße

(ds/pd). Nach zwei Jahren Corona-Pause geht es wieder rund auf der Holtwicker Straße zwischen Burghof und Bürgerhalle. Aus Sicht der Verkehrsteilnehmer könnte man aber auch sagen: Es geht nichts mehr, denn die Pfingstkirmes ist mit Straßensperrungen und Umleitungen verbunden. Die Holtwicker Straße und die beiden Parkplätze an der Agentur für Arbeit und am Cinema werden von heute früh bis einschließlich Pfingstdienstag (7. 6.) voll gesperrt, damit dort die Fahrgeschäfte aufgebaut werden können. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Wetmarstraße und der Kreuzung Osterwicker Straße/Friedrich-Ebert-Straße, sodass auch die Bushaltestellen an der Agentur für Arbeit nicht angefahren werden können.

Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung über die L 555 und Osterwicker Straße ausgeschildert. Die Zufahrt zur Neutorstraße bzw. Wetmarstraße (Kreisverkehr) aus Richtung Neustraße und Marienring wird ab der Kreuzung Neustraße/Marienring/Basteiring nicht möglich sein. Stadteinwärts bleibt die Neutorstraße in Gegenrichtung Marienring/Neustraße/Basteiring frei. Zudem müssen die Parkflächen am Marienring und an der Neustraße sowie einige Parkflächen an der Neutorstraße zwischen dem Basteiwall und der Wetmarstraße ebenfalls gesperrt werden, wie Rudolph Berning von der Stadt Coesfeld mitteilt.

Die bevorstehende Pfingstkirmes wirkt sich auch auf den Parkplatz am Konzert Theater aus: Die Flächen dort werden schon seit gestern für die Schausteller benötigt.

Für alle, die mit dem Bus zur Kirmes fahren wollen, bieten sich die Haltestellen an der Lambertikirche und am Schulzentrum an. Dort verkehren samstags auch die Nachtbuslinien mit Verbindungen in die umliegenden Orte. | www.rvm-online.de