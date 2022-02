Absage-Flut für Kita-Plätze in Lette

Schlechte Nachrichten für viele Letteraner Eltern, die auf einen Kita-Platz im Ortsteil hoffen: 27 Kinder unter drei Jahren bekommen in diesem Jahr keinen Platz. In dieser Woche erhalten die betroffenen Eltern die telefonischen Absagen.

„Das hatten wir in Lette noch nie“, sagt Pfarrdechant Johannes Arntz. „Wir haben alles getan, um eine solche Situation zu verhindern, sind dabei aber an unsere Grenzen gekommen.“ Schon seit Jahren operiere man mit den Plätzen an der staatlichen Obergrenze. Die eigentlich auf zusammen 190 Kinder ausgelegten Kitas St. Marien und St. Johannes seien schon mit 24 Kindern überbelegt. Immer wieder habe man die Kapazität erweitert, etwa mit der Dependance an der Grundschule. „Aber jetzt sind wir am Ende unserer Möglichkeiten. Eine sechste Gruppe werde vom Bistum Münster nicht genehmigt. „Mehr geht nicht“, so Arntz.

Sowohl die Zahl der Anmeldungen als auch der Betreuungsjahre habe in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Heute würden viel mehr Kinder schon mit ein bis zwei Jahren angemeldet. Zudem seien zuletzt viele Familien nach Lette gezogen. „Die Zahl der fehlenden Plätze hat uns überrascht“, sagt der Pfarrer.

Die Stadtverwaltung habe noch keine verlässlichen Zahlen, sagt Stadt-Sprecherin Andrea Zirkel auf Nachfrage. Richtig sei aber, dass vorerst nicht jedes junge Kind einen Platz in Lette erhalten könne. Ihm gehe es nicht um Schuldzuweisungen, die Zusammenarbeit mit der Stadt habe immer gut funktioniert, sagt Arntz. „Aber wir sind es, die die Absagen verschicken. Da ist die Befürchtung, dass wir zu Sündenböcken werden.“ Für alle, die fest mit einem Platz gerechnet hätten, sei dies natürlich ein Riesenproblem. „Das können wir nachvollziehen und tut uns schrecklich leid“, so Arntz.

Betroffene Eltern können sich nun anderswo einen Platz suchen. Für Kinder ab einem Jahr besteht ein Rechtsanspruch auf Betreuung. Dieser gilt aber im gesamten Stadtgebiet und nicht nur im Ortsteil. Es gebe grundsätzlich keinen Anspruch auf den Wunsch-Kindergarten, betont die Stadt-Sprecherin. „Die meisten Eltern wollen aber lieber auf einen Platz in Lette warten“, berichtet Fachbereichsleiterin Dorothee Heitz.

Verbessern dürfte sich die Betreuungssituation in Lette erst frühestens Anfang 2024. Denn dann soll der der Neubau von St. Marien an den Start gehen. Dieser allein schafft zwar noch keine neuen Plätze, aber er würde die Container-Dependance wieder freimachen, die derzeit von zwei Gruppen der St.-Marien-Kita genutzt wird.

Einziehen könnte dort dann eine Interims-Kita, bis die von der Stadt geplante zusätzliche Einrichtung mit 50 bis 70 Plätzen gebaut ist. Für potenzielle Träger läuft die Interessenbekundungs-Frist noch bis Ende des Monats.