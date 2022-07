Abschied von den kunterbunten Hütten

Sophie (11) nimmt Abschied von ihrer kunterbunten Hütte, die sie mit weiteren Kindern in den vergangenen zwei Wochen auf dem Bolzplatz am Lübbesmeyerweg unter dem Motto „Wir bauen unser Traumhaus“ entworfen und gebaut hat. „Mir gefiel das Hüttenbauen sehr. Es hat viel Spaß gemacht“, sagt sie. Nun ist das zweite Ferienprojekt der Stadt zu Ende.

Mehr als zwei Dutzend Hütten wuchsen Meter für Meter, Brett für Brett in die Höhe. Da wundert es nicht, dass Sascha Dapper, die Stellvertretende Leiterin des Projektes, sehr zufrieden auf diese Zeit zurück blickt: „Wir hatten in den zwei Wochen mehr als 150 verschiedene Kinder bei uns, die tagtäglich am Werkeln waren.“ Nicht nur die Betreuer und Kinder hatten in dieser Zeit viel Spaß. Auch die Eltern äußerten sich sehr positiv zum Hüttenbauen, aber auch zum weiteren Angebot, das das Projekt zu bieten hatte.

„Gestern Nachmittag hatten unsere Betreuer noch die Idee, das Kinderschminken auch am Abschlusstag anzubieten und die Resonanz war überwältigend“, berichtet Dapper. „Zwar ist am letzten Tag immer ein weinendes Auge mit dabei, jedoch freut man sich genauso schon auf das nächste Jahr“, sagt sie. Auch Leon (11) zeigt sich sehr stolz auf seine Hütte und freut sich darauf, nächstes Mal wieder mit dabei zu sein. Das Ende des kleinen Dorfes ist jedoch nicht das Ende für die gesamten Kinderprojekte der Stadt in den Sommerferien. Bereits ab dem heutigen Montag veranstaltet das Jugendhaus Stellwerk mit Voranmeldung das Ferienprojekt „Sommer Halli Galli.“