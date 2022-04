Abstimmen: Frauen oder Frauenklöster?

Seit 2020 können Besucher der Stadt und die Coesfelder selbst auf eigene Faust und mit dem Smartphone in der Hand durch die Innenstadt gehen und an mit Schildern markierten Stellen nicht nur einen kleinen Text zur Stadtgeschichte lesen, sondern mit einem QR-Code tiefer ins Thema einsteigen, Details nachlesen und historische Fotos anschauen. „Handel und Handwerk“ lautet das Thema des einen Rundgangs, „Jüdisches Leben“ das des anderen.

„Bei der Themenfindung für den dritten Rundgang möchten wir die Bürger in den Entscheidungsprozess einbinden“, sagt Museumsleiterin Dr. Kristina Sievers-Fleer. In jedem Fall soll sich der Blick auf Frauen in Coesfeld richten. „Wir haben zwei Themen anrecherchiert, die wir beide weiter bearbeiten können – je nachdem, wie die Abstimmung ausgeht.“

Unter dem Motto „Frauen der Coesfelder Stadtgeschichte“ (Wahlmöglichkeit A) soll sich der Blick auf spannende weibliche Persönlichkeiten aus insgesamt vier Jahrhunderten richten: eine einfallsreiche Ex-Nonne mit Geschäftssinn, die die Grundlage für ein international agierendes Unternehmen legte, ein Opfer der Hexenprozesse und die selig gesprochene Anna Katharina Emmerick werden auf jeden Fall näher betrachtet. „Und wir haben noch Ideen für Frauen, die in jüngerer Zeit zu Persönlichkeiten der Stadtgeschichte geworden sind“, gibt sich Sievers-Fleer noch ein bisschen geheimnisvoll. Fünf bis sieben Standorte – also Schilder mit QR-Code – soll dieser Rundgang haben, alle in der Innenstadt. Innenstadt? Die Emmerick wurde doch draußen in Flamschen geboren. „Aber in der Jakobi-Kirche getauft“, kontert Sievers-Fleer. Lambertischule, Pulverturm, Awo-Begegnungsstätte und Krankenhaus könnten als Orte auf eine der Frauen verweisen.

Die „Coesfelder Frauenklöster“ (Wahlmöglichkeit B) sind aus dem Stadtbild und der Erinnerung verschwunden, spielten aber in der Stadtgeschichte doch eine wichtige Rolle, erklärt Sievers-Fleer. Weil die Klöster meist reichen Grundbesitz gehabt hätten und die Ordensfrauen aus Adelsfamilien stammten, hätten sie sich auch in Krisenzeiten finanzieren und Besatzungszeiten überstehen können. „Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Klöster aufgelöst, aber das war noch nicht das Ende der Frauenklöster in Coesfeld“, heißt es vielsagend im Flyer. Das weckt die Neugier auf vier bis sechs Standorte zum Beispiel an der Lambertischule, am Krankenhaus oder an der Kupferpassage.

Hat Sievers-Fleer selbst einen Themen-Favoriten? „Ich glaube, dass man mit den Frauen mehr Möglichkeiten hat, an verschiedene Zeiten und Ebenen der Stadtgeschichte anzudocken“, so ihre diplomatische Antwort. „Aber auch die Geschichte der Frauenklöster und ihre Rolle in der Gesellschaft ist sehr interessant“, schiebt sie gleich nach.

Noch in diesem Jahr soll der dritte Rundgang realisiert werden. Das Projekt wird über Leader-Mittel finanziert. Die Höhe lässt sich laut Sievers-Fleer schwer zusammenfassen, weil sich die die Summe auf verschiedene Projekte bezieht.

7 Bis 15. Mai können die ausgefüllten Stimmzettel im Stadtmuseum Das Tor während der regulären Öffnungszeiten abgegeben werden, auch ein Einwurf in den Briefkasten der Stadt am Markt ist möglich. Die Abstimmung kann auch per Mail an das.tor@coesfeld.de erfolgen oder über den Facebook-Account des Museums.