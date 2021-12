Adventliche Orgelmusik mit Lukas Maschke

Das Programm, das er zusammengestellt hat, steht ganz im Zeichen der beginnenden Adventszeit. Von Alexandre Guilmant (1837-1911) interpretiert er eine Paraphrase (= freies Umspielen oder Ausschmücken einer Melodie) über den Siegeschor aus Judas Makkabäus von Händel „Tochter Zion, freue dich“ op. 90 Nr. 16, der eine weitere Paraphrase von Charles-Marie Widor (1844-1937) „Marche du Veilleur de nuit“ („Marsch des Nachwächters“) über J. S. Bachs „Wachet auf ruft uns die Stimme“ folgt.

Danach erklingen von Johann Sebastian Bach (1685-1750) aus dem Weihnachtsoratorium BWV 248 die Arie „Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben“ und von Max Reger (1873-1916) die Phantasie über den Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, eine Fantasie, die Martin Weyer als die allerschönste der Choralfantasien Regers bezeichnet.

Lukas Maschke studierte Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und als Stipendiat der „Musica sacra Ratingen“ im Aufbaustudium an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Er war unter anderem Assistent des Domorganisten am Erfurter Dom und Leiter des Dom-Kammerchores. Im Lisztjahr 2011 war er Finalist und Preisträger des Franz-Liszt-Sonderpreises beim 2. internationalen Bach/Liszt-Orgelwettbewerb Erfurt-Weimar-Merseburg. Seit Oktober 2013 ist er Kantor der Pfarr- und Propsteigemeinde St. Johannes/St. Ludgerus in Billerbeck und in Coesfeld ein gern gesehener Gastorganist.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um eine Spende zur Deckung der Kosten wird gebeten. Es gilt die 2 G Regel. Weitere Informationen zum Programm unter:

