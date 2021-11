Die Adventszeit des vergangenen Jahres war durch die Corona-Pandemie, ausfallende Familienfeiern und Abstand geprägt. In der bevorstehenden Vorweihnachtszeit soll das Zusammenrücken der Coesfelder Bürger im Vordergrund stehen. Dafür möchte sich der Caritasverband einsetzen. Die Aktion „Adventsgrüße aus der Nachbarschaft“ lädt ab sofort alle Bürger der Stadt Coesfeld dazu ein, einen Adventsgruß in Briefform an den Caritasverband in Coesfeld, Osterwicker Straße 12, zu schicken. Die Briefe müssen hierfür mit dem Betreff „Adventsgruß“ versehen werden.

Alle eintreffenden Briefe der Aktion werden in der Geschäftsstelle des Caritasverbandes in Coesfeld gesammelt. Nach Einsendeschluss am 5. Dezember 2021 erhalten alle Bürger, die einen Brief eingeschickt haben, einen Adventsbrief nach Hause zurück. Die Briefe können kreativ gestaltet werden, indem beispielsweise das Lieblingsplätzchenrezept geteilt, ein Gedicht verfasst, etwas gemalt oder einfach ein paar nette Zeilen an die Nachbarn gerichtet werden. Durch die Adventsgrüße aus der Nachbarschaft soll das Verbundenheitsgefühl sowie der Zusammenhalt unter den Bürgern in Coesfeld intensiviert werden. „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist“, betont Annika Peters (Quartiersmanagerin). „Wir möchten den Menschen mit der Aktion eine Freude machen und zeigen, dass wir gemeinschaftlich alles schaffen können und niemand vergessen wird“. Auch Familien, Paare und Alleinstehende jeden Alters sind eingeladen, an der Aktion mitzuwirken.

„Damit Sie einen Brief zurückerhalten können, denken Sie bitte daran, eine Absenderadresse auf dem Briefumschlag zu vermerken. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass ihr Brief inklusive der Absenderadresse weitergeschickt wird, vermerken Sie dies bitte auf dem Briefumschlag“, gibt die Quartiersmanagerin Annika Peters noch einen wichtigen technischen Hinweis. Die Daten werden nur für den Zweck der Aktion benötigt und nicht gespeichert. Bei Rückfragen kann sie erreicht werden per E-Mail: annika.peters@caritas-coesfeld.de oder telefonisch unter: 015165792826.