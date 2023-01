Aktives Mitgestalten der Erinnerung

Eine Gedenkveranstaltung auf dem neuen jüdischen Friedhof an der Osterwicker Straße findet am kommenden Freitag (27. 1.) um 11 Uhr statt. Bürgermeisterin Eliza Diekmann lädt dazu alle Interessierten ein.

Am Freitag findet eine öffentliche Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem neuen jüdischen Friedhof an der Osterwicker Straße statt.

Anlass ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus: „Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler dieses Gedenken aktiv mitgestalten. Sie bringen ihre ganz persönliche Sichtweise mit ein und stellen uns ihre Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Unterricht vor.“

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF vom Gymnasium Nepomucenum werden unter Leitung von Markus Spier von der Intensivwoche zum Thema Antisemitismus berichten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Sie hatten in der Jahrgangsstufe 9 in der Intensivwoche am Projekt „Zweitzeugen“ teilgenommen und sich anschließend mit lokalen Themen wie etwa der Erarbeitung eines Stadtrundgangs für Billerbeck oder einem Anne-Frank-Projekt der Stadtbücherei beschäftigt.

Alle Interessierten sind zur Gedenkstunde eingeladen, die in diesem Jahr erstmals wieder ohne coronabedingte Auflagen stattfinden kann.