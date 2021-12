Alle Abfuhrtermine auch per App

COESFELD

Die ersten Abfuhrkalender für 2022 sind in den letzten Tagen schon mit der Post in den Hausbriefkästen gelandet. Noch bis Weihnachten werden die Faltblätter an die insgesamt 18 970 Haushalte in Coesfeld verschickt. Wer die im Abfuhrkalender enthaltenen Termine jederzeit und überall griffbereit haben möchte, kann dafür auch die Abfall-App der Wirtschaftsbetriebe des Kreises Coesfeld nutzen: „Die App bietet die Übersicht aller Abfuhrtermine auch passend für einzelne Straßen“, informiert Wolfgang Zeisberg aus dem Fachbereich Bauen und Umwelt.