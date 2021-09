Alle Anlieger sollen gleich viel zahlen

Nur Unterhaltungsmaßnahmen und keine größeren Ausbauten der Wirtschaftswege hat es in den vergangenen zehn Jahren in den Außenbereichen von Coesfeld gegeben. Der Bedarf und auch die Gelder dafür haben sich nun angestaut. Bevor die Stadt notwendige Maßnahmen umsetzt, wurde jetzt darüber diskutiert, wie in Zukunft mit der Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalen Abgabegesetz (KAG) vorgegangen werden soll. Uwe Dickmanns und Thomas Backes (Stadt) unterbreiteten am Mittwochabend 80 Anwohnern in einer Veranstaltung, zu der der Landwirtschaftliche Ortsverein (LOV) eingeladen hatte, einen Vorschlag.

Aktuell ist es so, dass die Wege im Außenbereich in drei Kategorien eingeordnet sind: Anliegerwege (1), Hauptverbindungswege (2) und Hauptverkehrswege (3). Wie aus der aktuell gültigen Satzung der Stadt hervorgeht, ist grundsätzlich eine anrechenbare Breite von drei Metern festgesetzt. Soll heißen: Ungeachtet des tatsächlichen Ausbaus – in Kategorie 3 etwa mit einer Breite von 4,75 Metern – werden nur drei Meter berechnet. Je nach Kategorie (Nutzung der Wege) werden von den Anliegern 80, 60 beziehungsweise 40 Prozent der Kosten fällig.

Da sich aber die Aufbauten aufgrund der Bodenbeschaffenheit in den Bauerschaften stark unterscheiden, würden aktuell auch die Landwirte in unterschiedlichen Bauerschaften verschieden stark zur Kasse gebeten. Um das in Zukunft zu umgehen, schlug die Verwaltung jetzt vor, einen Einheitswert pro laufenden Meter à drei Meter Ausbaubreite festzulegen. „Das hat den Vorteil, dass Anlieger im Außenbereich bereits vor einem Ausbau ausrechnen können, was sie zahlen müssen“, schilderte Uwe Dickmanns. Ist der Ausbau breiter als drei Meter oder werden mehr Arbeiten im Aufbau fällig, als mit diesem Wert festgelegt, zahlt die Stadt. „Auf Anlieger kommen also 80, 60 oder 40 Prozent dieses festgelegten Wertes im Falle des Ausbaus zu“, so Dickmanns. Im Endeffekt soll das dazu führen, dass alle Anwohner in Außenbereichen in etwa die gleichen Summen zahlen (siehe Infobox). Wie die Abrechnung nach Hofstellen, angrenzenden Acker- und Waldflächen aussehe, werde nach bereits gültigen Werten geregelt.

Dass es nie eine komplette Gerechtigkeit geben kann, merkten im Anschluss mehrere Landwirte an. Dem stimmte die Verwaltung zu, Elmar Kolve als Vorsitzender des LOV betonte allerdings, dass „die Verwaltung uns entgegenkommt“. Diesen Vorschlag müsse man nun nutzen, „es ist ein gutes Angebot und wir sollten endlich beginnen, Wege auszubauen“, so sein Schlusswort.

Mit den Fraktionsvorsitzenden und Landwirten aus Lette, so Backes, sei dieses Modell bereits besprochen worden. Nun wolle man Rückmeldung aus Coesfeld abwarten und den Vorschlag Mitte Oktober der Politik unterbreiten.

Hintergrund der Überlegungen Foto: Hintergrund der Überlegungen ist, dass das Land NRW seit 1. Januar 2020 Ausbauten im innerstädtischen Bereich bis zu 50 Prozent übernimmt. Auf Anlieger kommen nach Abschluss der Arbeiten also geringere Summen nach dem KAG zu. Dieser neue Paragraph in der Satzung gilt aber nicht für den Außenbereich. Thomas Backes (Stadt): „Wir möchten jetzt mit einem neuen Modell versuchen, eine Gleichberechtigung zu erreichen.“ Jeder soll nach dem vorgeschlagenen Abrechnungsmodell bereits vorher überschlagen können, welche Kosten im Falle des Straßenausbaus auf Anlieger zukommen. -lsy- ...