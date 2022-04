Coesfeld

Aus dem Wasserpilz ergießt sich das kühle Nass bereits wie ein Vorhang ins Nichtschwimmerbecken. Ein Stückchen weiter dreht sich der Strudel und von der Breitrutsche plätschert das Wasser in Wellen nach unten. Wenn am 13. Mai das Freibad im CoeBad eröffnet, sind im Vergleich zu den Vorjahren alle Attraktionen wieder in Betrieb. Fast ohne Coronabeschränkungen können sich die Badegäste dann wieder in die Fluten stürzen. „Wir freuen uns jetzt auf einen gut besuchten, schönen Sommer“, sagt Abteilungsleiterin Kirsten Wissen. Mit ihrem Team steckt sie gerade in den letzten Vorbereitungen für die Freibadsaison.

Von Florian Schütte