Alle Leistungen online bis Ende 2022

Im Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag (11. 11.) um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal wird Segbert die Strategie erläutern. Laut Sitzungsvorlage gliedert sie sich in mehrere Themenschwerpunkte. 0 Glasfaserausbau: „Das ist eine Bilderbuchgeschichte“, sagt Segbert nicht ganz ohne Stolz. Während 2017 das Münsterland noch als „weißer Fleck“ bezeichnet wurde, ist der Kreis Coesfeld beim Breitbandausbau durch eine rasante Entwicklung mittlerweile NRW-weit Spitzenreiter. In Coesfeld sind der Ortsteil und die Siedlungsgebiete im Wesentlichen erschlossen (rote Flächen auf der Karte). „Der gelbe Bereich ist die Problemzone“, erläutert Segbert. Denn wegen vorhandener guter Bandbreiten war bei den Nachfragebündelungen im Zentrum der Stadt sowie in Teilen des Ostens und Südwestens die Anschlussbereitschaft zu niedrig. Auch in den Bauerschaften Herteler, Beikel und Stripperhook wurde das Ziel verfehlt. „Dort versuchen wir noch, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um etwas zu ermöglichen, aber es wird schwierig“, betont Segbert. Kaum weitere Chancen für den Glasfaserausbau sieht der Chef der IT-Abteilung der Stadt jedoch fürs Zentrum. „Dort passiert erstmal nichts, da müssen wir ganz auf 5G setzen.“ 0 Digitalisierung der Verwaltung: Die Verwaltung hat bereits einige Projekte umgesetzt. So wurden Rechnungsbelege digitalisiert und die digitale Personalakte auf den Weg gebracht. Im Jobcenter gibt es nun die E-Akte, standesamtliche Urkunden können online bestellt werden und Geburtsanzeigen werden digital übermittelt, um nur einige Beispiel zu nennen. Die digitale Steuerakte und der digitale Posteingang sind für 2022 geplant. Ferner sollen künftig elektronische Zahlmöglichkeiten für die Leistungen der Verwaltung und ein Bürgerbeteiligungsportal eingerichtet werden. 0 Digitalisierung der Schulen: Auch die Bildungseinrichtungen haben in der Coronazeit mit Blick auf das Homeschooling Flexibilität und Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Bis auf die Laurentiusschule und die Mira-Lobe-Schule sind bereits alle städtischen Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen. 3805 Schülern stehen 1891 iPads zur Verfügung. 0 Smart-City-Anwendungen: Neben dem Lorawan-System, das bereits an der Hohen Lucht die Parkplatzsituation in Echtzeit überwacht (wir berichteten) will die Stadt künftig verstärkt auf Elektromobilität, Photovoltaik und eine intelligente Straßenbeleuchtung setzen, die beispielsweise nutzungsabhängig gesteuert wird. 0 Mobilfunkausbau: Nicht zur Sprache kommt in der Sitzungsvorlage der Mobilfunkausbau, obwohl es große Funklöcher zum Beispiel in Harle gibt (wir berichteten). Mit Blick auf den 5G-Ausbau hätten die Mobilfunkanbieter laut Segbert jedoch signalisiert, „massiv nachzurüsten“. | Kommentar