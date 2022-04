Alles andere als verstaubt und trocken

Verstaubt, vollgestellt und alltagsferne, trockene Inhalte. „So stellen sich viele Menschen ein Museum vor. Wir möchten aber zeigen, dass es auch anders geht“, betont Dr. Kristina Sievers-Fleer, Leiterin des Stadtmuseums „Das Tor“. Gemeinsam mit Museumspädagogin Sabrina Sommerfeld hat sie sich deshalb auf den Weg gemacht. Es geht um eine Vision, wie das Stadtmuseum, das im Walkenbrückentor untergebracht ist, in Zukunft aufgestellt sein soll. „Unsere Vision ist, dass ein Museumsbesuch bei ansprechenden Programmen in einem modernen und digitalen Haus in jedem Alter lohnt“, erläutert Sievers-Fleer. Ein lebenslanges Lernen soll so ermöglicht werden.

Was bedeutet das konkret für die Museumspädagogik? Diese Frage haben sich die Mitarbeiterinnen des Museums gestellt. „Jeder Besuch soll zwei Inhalte umfassen“, so die Leiterin. Dazu gehört neben dem selbstständigen Erkunden in Kleingruppen mithilfe eines Fragenkatalogs (etwa: „Was ist das älteste Ausstellungsstück?“) auch das gemeinsame Besprechen des Entdeckten in der Gruppe und mit Museumsfachpersonal. Für Besucher unter 16 Jahren folgt ein dritter Baustein: Eine praktische Tätigkeit, die das Erlernte vertieft. „Zum Beispiel stellen wir selbst Farben aus Naturmaterialien her und beobachten, wie sie sich innerhalb von zwei Wochen verändern – wie unsere Ausstellungsstücke also altern“, führt Sievers-Fleer an. So soll jedes Programm an die Fähigkeiten und Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmenden angepasst werden. Mehrere Workshops für Grundschulen im Rahmen der Kulturstrolche, zwei Rallyes für weiterführende Schulen und sogar Kindergeburtstage wurden nach dieser Pädagogik im Stadtmuseum kürzlich durchgeführt.

Die Museumspädagogik bildet in diesem Bereich die „Schnittstelle“ zu den Besuchern und bemüht sich laut Sievers-Fleer um den Abschluss von Bildungspartnerschaften mit weiterführenden Schulen, um die Auswertung der Rückmeldungen durch die Besucher oder auch um die Öffentlichkeitsarbeit.

In diesem Jahr soll es zudem eine ganze Reihe an neuen Entwicklungen geben – den Auftakt dazu hat die kinderfreundliche Museumsmitarbeiterin „Coelette“ bereits gemacht, die es seit Mitte März auch in Plüsch zu erwerben gibt. Passend dazu soll ein Kinderheft „Durch das Tor mit Coelette“ erarbeitet werden. „Darin werden neben wichtigen Informationen auch Rätsel und vieles mehr enthalten sein“, kündigt Dr. Kristina Sievers-Fleer bereits an. Neue Workshops und Führungen für alle Schulformen, sollen entwickelt und verstärkt ein Auge auf Kindergeburtstage nach dem erfolgreichen Probelauf geworfen werden. „Weiterhin möchten wir die Zusammenarbeit mit den Schulen intensivieren und weitere, passende Angebote schaffen: für alle Schulformen, für erwachsene Individualbesucher und für Eltern und Großeltern, die das Stadtmuseum mit Kleinkindern besuchen möchten.“

Künftig sollen die Inhalte des Museums also passend auf die Bedürfnisse des einzelnen Besuchers geschnitten sein, sodass jeder auf seine Art das Stadtmuseum „Das Tor“ entdecken kann. Ein großer Beitrag dazu, dass ein Museum alles andere als verstaubt, vollgestellt und trocken wirkt.