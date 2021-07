Alles geschlossen: Schulen, Kitas, Clubs und Theater

Die Stadt Münster hat am Freitagmittag bekanntgegeben, dass alle Clubs und Tanzlokale in der Stadt bis Ostern geschlossen bleiben. Zudem sagt die Stadt alle eigenen, öffentlichen Veranstaltungen bis Ostern ab. Lediglich interne Veranstaltungen sowie Ausschüsse und Ratssitzungen sollen weiter stattfinden. Das Theater und das Pumpenhaus werden geschlossen. Die Stadtkantinen werden nur noch für Mitarbeiter geöffnet, eine Ausnahme ist der Restaurantbetrieb im 1648.

Im Hinblick auf die nicht mehr nachvollziehbaren Infektionsketten sowie im Interesse der Prävention seien diese weiteren Maßnahmen nicht überzogen, äußerte Oberbürgermeister Markus Lewe auf der am Freitag anberaumten Pressekonferenz. Zudem werden, wie überall im Land NRW, auch Schulen und Kitas ab kommender Woche in Münster geschlossen. Auf das daraus folgende Betreuungsproblem sei man vorbereitet, konkret wollte sich Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer aber nicht zu den Vorkehrungen äußern.

Auch der Allwetterzoo kündigte am Freitag an, zwar weiter zu öffnen, aber um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, unter anderem auf öffentliche Tierfütterungen und Tierpflegegespräche zu verzichten sowie auch privat gebuchte Veranstaltungen wie Kindergeburtstage abzusagen. Außerdem kündigte die Sparkasse an, Zweigstellen und kleine Filialen vorerst zu schleißen. Lediglich die Beratungscenter bleiben geöffnet.

Sowohl der Virologe Prof. Dr. Stephan Ludwig (UKM) als auch der Ärztliche Direktor des UKM, Prof. Dr. Hugo Van Aken, mahnten am Freitag zur Besonnenheit. „Die Situation in Deutschland ist nicht vergleichbar mit Wuhan oder Italien“, so Van Aken, der unter anderem die geringe Zahl an Todesfällen in Relation zu den Infizierten als Beweis wertete, dass man in Deutschland richtig, weil frühzeitig, auf das Coronavirus reagiert habe. Zudem betonte er, dass es, auch wenn sich das Virus in der Stadt weiter ausbreite, genügend Betten auf Intensivstationen in Münster gebe.

Professor Ludwig bezeichnete die kommenden „vier bis fünf Wochen“ als entscheidend bei der Eindämmung des Virus. Unter anderem weil man hoffe, dass die höheren Temperaturen im Frühjahr unterstützend wirken könnten. „Das ist allerdings bislang lediglich eine Hoffnung“, so Ludwig.

Stand Freitagnachmittag gibt es in Münster 29 Corona-Infizierte. Auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind bereits betroffen, diese haben laut städtischem Krisenstab überwiegend ihren Wohnsitz nicht in Münster. Derweil wurde bekannt, dass die angeblich infizierte Familie, wegen der die Mathilde-Anneke-Gesamtschule, die Margaretenschule, die Paul-Schneider-Kita sowie der Kindergarten St. Bernhard geschlossen worden waren, nicht vom Coronavirus betroffen ist. Eine Nachkontrolle des ursprünglichen Tests eines Kindes habe das ergeben. Auch die Tests aller anderen Familienmitglieder seien negativ ausgefallen, wie der Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Norbert Schulze Kalthoff bestätigte.