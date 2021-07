Als das Natz-Thier-Haus Heißmangel war

Coesfeld

Von heute an ist eine neue Fensterausstellung am Natz-Thier-Haus zu sehen. „Wir möchten damit eine kleine Ausstellungsreihe starten, die unter dem Titel ,Geschichten von Generationen und Orten’ unterschiedliche Facetten der Menschen und der Orte in Coesfeld thematisiert“, erklärt Michael Banneyer, Sprecher des Arbeitskreises Kultur und Freizeit vom Stadtmarketing Verein, in einer Pressemitteilung.