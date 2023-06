Als der Fürstbischof in den Stadtpark ritt

coesfeld

Noch zwei, drei Mal surrt der Akkuschrauber, dann sitzt der Fürstbischof fest im Sattel und reitet in die untergehende Abendsonne. Die Akteure packen ihr Werkzeug zusammen und ziehen zur nächsten Station im Stadtpark. Direkt am Eingang an der Tor-Ruine platzieren sie einen Pikenträger, dann am Ravelin einen lebensgroßen Kanonier und schließlich an der Holtwicker Straße/Neutorstraße nahe der Bäckerei Ebbing einen Musketier.

Von Ulrike Deusch