„Alte Dame“ bald in neuem Glanz

450 Kilogramm schwer ist der Block aus Baumberger Sandstein, der am Haken eines Kranes vor der Fassade des Coesfelder Rathauses schwebt. Langsam und vorsichtig wird der Schlussstein vom oberen Giebelgesims in 16 Metern Höhe in Position gebracht.

„Das ist Millimeterarbeit“, sagt Steinmetzmeister Christoph Schumacher. Der gebürtige Coesfelder genießt es, einen Blick aus dieser Höhe auf seine Heimatstadt zu haben. Er hat den leicht gewölbten Sandsteinbogen im Billerbecker Natursteinbetrieb Dirks mittels Schablonen gefertigt und montiert ihn nun gemeinsam mit seinen Kollegen.

„Der ursprüngliche Schlussstein war verwittert und musste entfernt werden“, erläutert Christoph Schumacher. Denn weil darauf die metallene Wetterfahne angebracht war, sei in den alten Stein Wasser eingedrungen. Die neue Wetterfahne sei aus rostfreiem Stahl. Die Arbeiten am Giebel sind Teil der Gesamtmaßnahmen an der Fassade des Coesfelder Rathauses, die nach den Sommerferien gestartet sind. Die Sandstein-Elemente, unter anderem die Einfassungen an den Fensteröffnungen, waren verwittert und mussten überarbeitet werden. Auch das Sandstein-Relief des „Ossenkopps“, der den Giebel über dem Portal ziert, erstrahlt wieder in neuem Glanz. Das Wahrzeichen von Coesfeld hatte durch Rostläufer seine Schönheit verloren. Immerhin ist das Coesfelder Rathaus inzwischen fast 70 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Daher ist jede einzelne Maßnahme mit den Denkmalschützern des Landschaftsverbandes abgestimmt worden. Voraussichtlich bis Weihnachten werden die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen sein, wie Stadtsprecherin Andrea Zirkel mitteilt. Wenn das Gerüst an der Fassade zum Marktplatz ab kommenden Montag abgebaut wird, wird der Blick wieder frei auf die „alte Dame“. Die Fassaden zur Lambertikirche werden ab dem 9. Dezember abgerüstet. Anschließend werden bis voraussichtlich Anfang der 51. Kalenderwoche Arbeiten im Sockelbereich durchgeführt. Diese können dann ohne Gerüst erfolgen. „Mit den Kosten für die gesamte Maßnahme werden wir voraussichtlich im veranschlagten Rahmen bleiben“, teilt Andrea Zirkel weiter mit. Der Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner plant, an der Rathausfassade kurzfristig die beleuchteten Motiv-Rahmen an den Fenstern für das Weihnachtshaus zu installieren, sobald das Gerüst abgebaut ist.

Zuletzt war die Fassade des Rathauses im Jahr 2010 eingerüstet. Damals wurden die 2001 neu eingesetzten Fenster aus Eichenholz zum ersten Mal neu lackiert und die Dachgauben überarbeitet.