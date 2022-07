Altes Pflaster kommt zurück – und bleibt vorerst

Coesfeld

Besorgte Leser haben sich schon an unsere Zeitung gewandt: Was ist vor dem Walkenbrückentor passiert und soll das historische Pflaster so mit Bitumen zugeschüttet bleiben, wie es in den vergangenen vier Wochen war? Oder beginnen hier die Arbeiten für die Sanierung des Mühlenplatzes und der Loddeallee, die eigentlich schon für 2021 geplant war? Nein. Beides ist nicht der Fall.

Von Ulrike Deusch