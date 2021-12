Am 7. Mai „Freiheitstag“ geplant

Geplant war ein persönliches Treffen beider Partnerschaftskomitees von Coesfeld und De Bilt in der niederländischen Partnerstadt. Alles war vorbereitet – Corona machte aber wieder einen Strich dadurch. Die Niederlande sind sogar aktuell als Hochrisikogebiet eingestuft und selbst in Coesfeld sind Höchstwerte zu verzeichnen. Deshalb muss ein solches Treffen bei den heutigen technischen Möglichkeiten aber nicht mehr ausfallen. Also trafen sich elf Aktive der Partnerschaft virtuell im Internet.

Viele Themen standen in der über zweistündigen Beratung zur Diskussion. Der Schüler- und Praktikantenaustausch soll auch in Zukunft ein wichtiges Thema sein. Für den Praktikantenaustausch werden präventiv Gastfamilien gesucht, damit die Partnerschaftskomitees auf Anfragen aus der jeweiligen Partnerstadt schnell reagieren können. Wer also gerne bereit ist, junge Menschen aus De Bilt aufzunehmen, wenn diese in Coesfelder Unternehmen oder bei Dienstleistern ein Praktikum absolvieren, sollte sich beim Partnerschaftskomitee melden (debilt@coesfeld.de).

Konkret ist für den 6. und 7. Mai 2022 ein Schüleraustausch mit Unterbringung in Familien geplant. Im Rahmen eines Schülerbildungsprojektes werden sich junge Menschen vom Heriburg-Gymnasium Coesfeld und dem Neuen Lyceum in Bilthoven mit der deutsch-niederländischen Geschichte befassen. Dieses Projekt steht in Verbindung mit einer Partnerschaftsveranstaltung unter dem Motto „Freiheitstag“ am Samstag, 7. Mai 2022, das mit vielen Darbietungen im Schlosspark stattfinden soll. Das Ziel der Veranstaltung ist, Menschen beider Partnerstädte zusammenzubringen und sich zu Beginn des Tages in einer anderthalbstündigen thematischen Veranstaltung mit geschichtlichen Themen zu befassen.

Es wird erwartet, dass sich auch die beiden Stadträte zu diesem Anlass treffen werden. Das wäre dann das erste Treffen nach den jeweiligen Kommunalwahlen; in Coesfeld im vergangenen Jahr und in De Bilt im März 2022. Abschließend wurde noch die Gründung eines Partnerschaftsvereines in Coesfeld besprochen, die zurzeit vorbereitet wird. Der Satzungsentwurf liegt dem Notar zur abschließenden Überprüfung vor. Anfang des Jahres soll dann die Gründung erfolgen.