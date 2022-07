Am heißesten Tag am Bahngleis gestrandet

Ausgefallene Züge, keine Hinweise auf Schienenersatzverkehr, der Bus kommt nicht und kein Taxi in Sicht – das volle Programm mobiler Unzulänglichkeiten hat Eva Sembach erlebt – und das am heißesten Tag des Jahres. Die Coesfelderin leitet ehrenamtlich Sprachkurse für Geflüchtete bei der Flüchtlingsinitiative und stand am Dienstagabend um 19.50 Uhr ratlos am Bahnhof.

„Einige Geflüchtete, die den Kurs besuchen, wohnen in städtischen Unterkünften in Lette. Üblicherweise kommen sie mit dem Zug“, erzählt Sembach. Schon nachmittags verkehrte dieser aber nicht fahrplanmäßig. „Daher konnten die vier Kinder der Familie, die einen Termin in Coesfeld hatten, auch nicht nach Hause fahren“, berichtet die Coesfelderin weiter.

Informationen seien Mangelware gewesen: auf der Homepage der Bahn für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen kaum verständlich und Bahnsteig „höchst widersprüchlich“.

„Die Züge nach Enschede waren eindeutig gecancelt – ohne Hinweis auf Ersatzverkehr. Die Züge in Richtung Dortmund waren auf der Infotafel fahrplanmäßig angekündigt“, berichtet Sembach. Immerhin: Dass der Regionalbus 51 ausfiel, war angeschlagen. „Es kam jedenfalls kein Zug, kein Bus, kein Mitarbeiter, keine Durchsage“, ärgert sich Sembach. Da auch kein Taxi greifbar gewesen sei, habe Sembach „die notwendigen Kindersitze und eine Heimfahrt mit Privatwagen“ organisiert. „Ich frage mich, ob Menschen ohne diese Hilfe vielleicht auf dem Bahnsteig übernachten mussten.“ Diese Form des „Kundendienstes“ der Bahn mache sie fassungslos. Im Falle totaler Zugausfälle ist es erforderlich, Mitarbeiter auf den Bahnsteigen zu postieren, die sich um gestrandete Reisende kümmern. Auch Informationen in leichter Sprache hält sie unbedingt für notwendig.

Von unserer Zeitung auf die Problematik angesprochen, bittet die Bahn für die „Unannehmlichkeiten“ ausdrücklich um Entschuldigung. Die geschilderten Abläufe bestätigt eine Bahnsprecherin, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Durch die extreme Hitze am Dienstag haben die eingesetzten Fahrzeuge sehr gelitten. Einige Fahrten sind deshalb schon am Nachmittag ausgefallen“, sagt sie. Wenn Busse ausfielen, würde die DB Regio NRW einen Busnotverkehr einsetzen, der jedoch nicht nach Fahrplan in den Auskunftssystemen angezeigt werde.

Insgesamt „sind auch wir mit der Reisendeninformation über die Auskunftssysteme nicht zufrieden“, räumt die Bahnsprecherin ein. „Leider gibt es auch in unseren Leitstellen derzeit einen hohen Krankenstand, der zu Verzögerungen beim Informationsfluss in die Auskunftssysteme geführt hat.“

Die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn weist jedoch auf die Mobilitätsgarantie hin. „Das bedeutet: Wenn sich Bus oder Bahn um 20 Minuten oder mehr an der Abfahrtshaltestelle verspäten, können Reisende alternativ mit einem Fernverkehrszug, einem Taxi, einem taxiähnlichen Fahrdienstleister oder einem Sharing-System fahren.“ Die Kosten dafür erstattet die Bahn – beim Fernverkehrszug komplett, beim Taxi, beim Fahrdienst sowie beim Sharing-Angebot tagsüber bis zu 30 Euro pro Person und in den Abend- und Nachtstunden (20 bis 5 Uhr) bis zu 60 Euro.