Am Tulpensonntag kein „Wilau“ auf Goxels Straßen

Auch wenn die Goxeler Jecken an der ein oder anderen Stelle bereits mit den Überlegungen zur Gestaltung ihres Wagens und der Kostüme für die Fußgruppen begonnen haben, wurde nun schweren Herzens die Entscheidung getroffen, alle Vorbereitungen für den Umzug einzustellen. Die Auflagen zur Durchführung eines Karnevalsumzuges seien für die Nachbarschaft bereits in coronafreien Zeiten eine große Hürde, heißt es. Zahlreiche Freiwillige sind eingebunden. Und nicht unerhebliche Kosten entstehen durch die Bestellung von Sicherheitskräften. Durch die Pandemie kämen weitere Sicherheitsmaßnahmen auf die Veranstalter zu. Diese sprengten endgültig den Rahmen des Möglichen. Deshalb hat sich die Nachbarschaft nun zu diesem traurigen Schritt, den einzigen in Coesfeld stattfindenden Umzug auch im Jahr 2022 abzusagen, entschlossen. Damit reiht sich Wittenfeld in die immer länger werdende Liste der Karnevalsvereine ein, welche ihre Umzüge bereits abgesagt haben.

Ob und wie Büttabend, Kinderkarneval und Party am Abend des Tulpensonntags stattfinden, entscheiden die Verantwortlichen (und Corona) Anfang Januar.