An Weihnachten allen Freude schenken

Weihnachten kommt immer näher und die Kinderaugen strahlen vor Vorfreude, wenn sie den Wunschzettel ans Christkind schreiben. Viele Kinder bekommen ihre Wünsche erfüllt. Aber nicht alle Eltern können ihrem Sohn das gewünschte Lego von Star Wars schenken. Diesen Familien und vor allem den Kindern will die Aktion „Weihnachtsengel“ helfen.

„Wir möchten ein bisschen Freude schenken“, betont Hildegard Sonnenschein, Leiterin der Coesfelder Tafel. Kein Kind solle sich an Weihnachten ausgeschlossen und weniger wert fühlen.

Deswegen durften die bedürftigen Familien gestern am Nachmittag zur Tafel kommen und sich für ihre Kinder Weihnachtsgeschenke abholen. Große Berge von bunten Paketen, Lego und Büchern sammelten sich auf Tischen. Ehrenamtliche haben am Morgen alles aufgebaut und halfen den Familien beim Aussuchen ihrer Präsente. „Wir haben die Geschenke teilweise auch nach dem Alter sortiert. Zum Beispiel bei Büchern. Und die Familien mussten sich anmelden, damit aufgrund von Corona nicht alle gleichzeitig kommen“, erklärt Heinz Öhmann, Vorsitzender der Tafel.

Doch wie ist die Tafel an so viele Geschenke gekommen? Die Aktion „Weihnachtsengel“ ist von der DAK-Gesundheit Coesfeld ins Leben gerufen worden. Sie hat bei den Coesfelder Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine große Spendenbereitschaft ausgelöst. Vereine, Gemeinden und natürlich auch einzelne Bürger haben Geschenke zur Verfügung gestellt, sodass jedes Kind an Weihnachten ein Präsent bekommen kann. „Dafür wollen wir uns auch ganz herzlich bedanken, denn ohne die ganzen Spender könnten wir das gar nicht stemmen“, freut sich Hildegard Sonnenschein über die große Unterstützung aus dem Umkreis.

Heinz Öhmann fügt hinzu, dass ebenfalls ein sehr großer Dank den Ehrenamtlichen der Tafel gilt. Sie würden eine wichtige Arbeit leisten.