Angebote an einem Ort bündeln

„Wir wollen unsere Angebote bündeln und die Hilfsangebote direkt zu den Menschen bringen“, erklärt Timo Plaß, Geschäftsführer des paritätischen Wohlfahrtsverbandes im Kreis. Im kommenden Jahr wollen der Kinderschutzbund, die Lebenshilfe und eben der paritätische Wohlfahrtsverband ihre Standorte zusammenlegen und in Coesfeld einen zentralen Anlaufpunkt schaffen.

„Wir alle haben sehr vielseitige Angebote, die zusammen noch besser sein können“, betont Plaß im Pressetext. Gesucht werden Räumlichkeiten mit einer Größe zwischen 250 und 300 Quadratmetern. Entstehen sollen rund ein Dutzend Büros und zwei Räume, in denen Gruppentreffen, Fortbildungen und Veranstaltungen aller Art stattfinden können.

Noch wird der gemeinsame Ort gesucht, ein grober Zeitplan steht aber bereits. Das Projekt soll im nächsten Jahr realisiert sein.

Vielen Menschen in Coesfeld werden diverse Angebote der drei Verbände bekannt sein. „Der Kinderschutzbund setzt sich für die Rechte von Kindern ein. Wir beraten nicht nur, sondern bieten zahlreiche Kurse an. ‚Mut tut gut’ für Vorschulkinder oder ‚Nicht mit mir’ für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren sind bekannte Präventionsangebote gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Kreis Coesfeld“, erklärt Barbara Borchard vom Kinderschutzbund. Gearbeitet wird nach dem Motto: „Kinderschutz braucht Rückenwind.“

Das Angebot der Lebenshilfe, bisher an der Bahnhofsstraße beheimatet, ergänzt diese Projekte und richtet sich an alle Altersgruppen. Eva Dahlmann erklärt: „Die Lebenshilfe kennt sich mit der Unterstützung von Familien aus, hilft Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, setzt sich ein für Inklusion und ein möglichst selbstständiges Leben.“

Timo Plaß ergänzt: „Wir vom Paritätischen vermitteln Hilfe für diverse Bereiche, insbesondere in der Selbsthilfe. Wir unterstützen bei der Gruppengründung, bieten Fortbildungen an und helfen, Fördermittel für die Gruppe zu akquirieren und noch vieles mehr.“

In der räumlichen Zusammenlegung der verschiedenen Angebote sieht er nur Vorteile: „Ich finde, das sind sehr vielseitige Themen, die ganz nah am Menschen sind. Wir wünschen uns, dass wir in der Stadt gut sichtbar und erreichbar für jeden Menschen im Kreisgebiet sind.“ Der neue Standort solle daher auch im Innenstadtbereich gefunden werden. „Wir wollen für viele Sorgen der Menschen eine umfangreiche Unterstützung aus unserem sehr breiten Netzwerk anbieten. Wir wollen einfach für jeden da sein, der Unterstützung braucht.“