Angeklagter schweigt zu Tatvorwürfen

Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Münster muss sich derzeit ein 40 Jahre alter Mann aus Coesfeld wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Juli 2021 in der ehemaligen Schule in der Bauerschaft Harle einen anderen Bewohner der Unterkunft für Obdachlose und Geflüchtete mit den Fäusten mehrmals ins Gesicht geschlagen sowie ihm mit einem Messer in den unteren Bauch gestochen zu haben. Das Messer soll die achte Rippe durchtrennt, den Bauchraum geöffnet und eine Arterie verletzt haben. Aufgrund der Schläge ins Gesicht soll der Geschädigte einen Nasenbeinbruch erlitten haben.

Am Landgericht Münster hat der Prozess wegen der Messerattacke in Harle begonnen

In der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft – der alten Schule in Harle – ist es zu dem Streit gekommen, bei dem der Angeklagte einen anderen Bewohner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll.

Am ersten Prozesstag ließ sich der Angeklagte in Absprache mit seiner Verteidigerin nicht zu den Vorwürfen ein, behielt sich aber vor, zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren auszusagen. Stattdessen machte der Coesfelder umfassende Angaben zu seiner Person und zu seinem Leben. Als durchgängiges Problem ergab sich dabei ein missbräuchlicher Konsum von Alkohol. Der Mann, der sich selbst als Alkoholiker bezeichnet, berichtete, insbesondere zur Betäubung von Traurigkeit nach der Trennung von seiner Frau oder Freundinnen, zur Flasche gegriffen zu haben. „Bei mir waren immer Trennungen das Problem. Wenn ich morgens aufgestanden bin, gab es kein Frühstück. Da gab es Wodka“, sagte er. Nach der Trennung von seiner damaligen Freundin und dem erneuten Verlust der Arbeitsstelle kam er in der Sammelunterkunft in Harle unter, wo sich sein Alkoholkonsum noch einmal verstärkt habe.

Nach den Angaben des Beschuldigten zur Person wurden drei Polizeibeamte befragt, die in der Tatnacht nach Harle gerufen worden waren. Sie gaben an, in einem Hausflur der Unterkunft den Geschädigten mit blutverschmiertem Gesicht und einer Stichwunde am Bauch vorgefunden zu haben. Die Befragung von anderen Bewohnern habe ergeben, dass die beiden Männer zunächst lautstark in einen Streit geraten sind. Die Tat selbst hatte jedoch niemand beobachtet. Aufgrund einer Blutspur, die in das Zimmer des Geschädigten führte, rekonstruierten die Beamten, dass der Streit dort begonnen und sich dann auf den Flur verlagert haben muss.

Am 31. Januar (Dienstag) wird der Prozess fortgesetzt.