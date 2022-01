Anklage wegen versuchten Totschlags

Coesfeld

Der Serbe, der am 23. Juli 2021 in der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in Harle (Alte Schule) einen Italiener mit einem Messerstich in den Bauch lebensbedrohlich verletzt haben soll, ist jetzt von der Staatsanwaltschaft beim Schwurgericht wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt worden. „Das Landgericht Münster hat über die Zulassung der Anklageschrift zu entscheiden“, informierte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Von Detlef Scherle