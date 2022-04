Anlieger sehen keine Bremswirkung

Das hatten sich die Anlieger der Laurentiusstraße anders vorgestellt. Seit Jahren beklagen sie ein hohes Verkehrsaufkommen in ihrer Straße, die gerne als „Umgehung“ von Bahnhof- und Dülmener Straße genutzt wird, gepaart mit überhöhter Geschwindigkeit in der Tempo-30-Zone und weiteren Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung wie etwa dem Überfahren des Gehweges (wir berichteten). Nun soll in der Straße ein Verkehrsversuch gestartet werden, von dem die Anlieger befürchten, dass er keine Entlastung bringt – das Gegenteil könnte ihrer Meinung nach sogar der Fall sein – und die Gefahren für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer sogar noch erhöht.

In der Laurentiusstraße soll ein Verkehrsversuch gestartet werden

Anwohner der Laurentiusstraße beklagen seit Langem das aus ihrer Sicht hohe Verkehrsaufkommen in ihrer Straße und wünschen sich deutliche Entlastung.

Der Reihe nach: Im November 2020 meldete sich eine Anliegerin der Laurentiusstraße öffentlich zu Wort. Aus ihrer Sicht stehe die Straße kurz vor dem Kollaps, es müsse dringend etwas passieren.

Rückenwind erhielten die Anlieger kurze Zeit später, als die Grünen einen Antrag in den Rat einbrachten, nach dem die Verwaltung „kurzfristige Maßnahmen“ prüfen solle, mit denen „die angespannte Verkehrssituation“ entschärft werden könne. Die Verwaltung schlug darauf hin vor, zunächst den ruhenden Verkehr vernünftig zu ordnen, indem Parkflächen auf der Fahrbahn und einem Teil des Geh- und Radweges markiert werden. Die Folge wäre, dass der Radverkehr auf der Fahrbahn geführt wird. Außerhalb der markierten Stellplätze soll ein eingeschränktes Halteverbot gelten. Zudem sollen in Teilen des Gehweges Poller aufgestellt werden, um das Überfahren des Gehwegs zu unterbinden. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf das Geschwindigkeitsniveau sollen überprüft und verglichen, das gesamte Paket zunächst probeweise umgesetzt werden. „Nach einer angemessenen Probezeit soll mit den Anliegern über den Erfolg der Maßnahmen diskutiert werden“, heißt es abschließend im Verwaltungvorschlag, den der Rat im Februar 2021 bei fünf Enthaltungen der Grünen annahm.

Die Anlieger bekamen nach eigenen Angaben erst Wind von der Sache, als der Beschluss schon in trockenen Tüchern war. Angeblich wurden sie im Vorfeld der politischen Beratungen nicht informiert, was auch erklären würde, warum sie erst im Februar 2022 deutliche Kritik insbesondere an der geplanten Verengung des Gehwegs äußerten und sogar mit einer Unterschriftensammlung untermauerten.

Sie befürchten Beeinträchtigungen und Gefahren für Fußgänger, wenn Teile des Gehwegs zu Parkflächen werden, und sorgen sich auch um die Radfahrer, die künftig die Fahrbahn nutzen müssen. Dass es zu einer deutlichen Reduzierung des Verkehrs und der gefahrenen Geschwindigkeit kommt, sehen die Anlieger mit dem beschlossenen Paket nicht. Sie wünschen sich eine größere Lösung, beispielsweise dass die Laurentiusstraße zur Einbahnstraße wird. Verwaltung und Politik scheuen davor jedoch zurück. Aktuelle Verkehrszahlen seien nötig, um die Auswirkungen eines solchen Schritts auf andere Straßen abschätzen zu können, so die Argumentation. Zudem müsse das Thema im Gesamtzusammenhang mit vergleichbaren Straßen in Coesfeld betrachtet werden. Die Möglichkeit hierfür biete der Masterplan Mobilität.

Im Raum steht jetzt also besagter Ratsbeschluss, der so auch umgesetzt werden muss und offenbar auch zeitnah in Angriff genommen wird. Provisorische Halteverbotsschilder sind bereits aufgestellt.